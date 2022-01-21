高雄疫情2天13確診初判Omicron 感染源疑外國船員

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高雄港船舶維修人員疑修外籍船隻染疫，造成2家人、7名職場人員、診所3名接觸者確診。（高雄市政府提供）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北21日電）高雄港船舶維修人員疑修外籍船隻染疫，造成2家人、7名職場人員、診所3名接觸者確診，初步檢出Omicron變異株，將請船隻駛往的韓國方採檢，並比對序列才能釐清感染源。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天公布新增的23例本土個案中，就有10例與高雄染疫的一家三口有關。

指揮中心指揮官陳時中表示，根據初步疫調，這家人的爸爸（案18156）在高雄港擔任船舶維修人員，可能是上船維修時遭傳染，接觸到外國船員或在職場被感染，把病毒帶回家後，造成妻兒2人染疫。

陳時中說，目前除個案2名家人確診，今天再增7名高雄港工作人員、3名診所接觸者染疫，累計確診人數達13人。

陳時中指出，高雄疫情初步檢出Omicron變異株，但病毒定序還不完全，目前初步掌握感染源可能是1月13日、14日臨時停泊在高雄港的船隻，但這條船已駛往韓國，將請韓國針對船員採檢，並進一步比對基因序列才能釐清感染源。

陳時中強調，由於最新疫調顯示，高雄個案並沒有北部足跡，不能說是北部疫情擴及南部，目前看來更像是境外移入個案經由港埠造成的本土疫情，高雄市正進行精密疫調阻斷傳播鏈。（編輯：陳政偉）1110121