企業聘逾50移工將全面快篩 雇主違反防疫最高罰30萬

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）國內新增82例本土確診個案，包含多名移工，勞動部長許銘春今天說，將協助聘僱50名以上移工企業針對移工全面快篩，第2階段移工引進將視疫情狀況由指揮中心拍板啟動。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國內今天新增82例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，再創今年新高。其中包含遠雄自貿港區內亞旭公司爆發群聚案，有多名移工染疫。

許銘春今天在疫情記者會說，勞動部查核確診移工的住宿環境，其住宿配置為上下床鋪雅房格局，也都有個人獨立床鋪及使用空間，且住宿空間也符合每人3.6平方公尺的標準，衛浴部分則採共用衛浴，也都依防疫指引分時分流使用。

許銘春指出，桃園市勞動局去年6月也有訪視移工宿舍，生活照顧及防疫等也都符合勞動部所訂雇主聘僱移工防疫指引規範。

為了防範疫情擴大，許銘春表示，勞動部將動員1955專線、機場服務站及直聘中心雙語人員，配合衛生單位展開匡列移工疫調作業，也會與相關機關首先協助聘僱移工人數達50人以上事業單位，要求對移工全面快篩，後續也會規劃要求50人以下企業重點快篩。

根據勞動部統計，國內聘僱50人以上移工的企業約有1500家，其中桃竹苗地區有484家。

國內爆發移工群聚案，勞動部原規劃2月15日啟動第2階段移工引進，許銘春表示，屆時將視國內疫情狀況，和指揮中心討論由指揮官拍板是否持續或暫停。

另外，許銘春也表示，勞動部會加強查核，發現雇主違反防疫相關工作，將開罰新台幣6萬至30萬元並廢止聘僱或招募許可。

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許銘春說，將持續鼓勵移工完整接種COVID-19疫苗，截至18日止，移工疫苗接種率第1劑逾93%、第2劑逾73%，而這次桃園工廠的移工疫苗接種率第1劑85%、第2劑75%。

由於年關將近，許銘春表示，已發文給雇主及仲介業者等，建議移工先不要外出，由雇主或仲介代買過年食材或物品，若移工要外出一定要戴口罩、遵守相關健康防護規定，勞動部也已將相關防疫資訊翻譯成英語、泰語、印尼語及越南語，並放置於多國語跨國勞動力權益維護資訊網站，加強宣導移工防疫觀念。（編輯：陳政偉）1110122