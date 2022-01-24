1/24本土增15例、境外移入36例 礁溪長榮鳳凰酒店4確診【直播】

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影片來源：衛生福利部疾病管制署

（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北24日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增51例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為15例本土病例，其中含礁溪長榮鳳凰酒店4名員工確診；境外移入增36例，沒有死亡個案。（編輯：管中維）1110124

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增51例COVID-19確定病例，分別為15例本土個案及36例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為21例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（20例）、帛琉及印尼（各2例）、香港、越南、荷蘭、海地、菲律賓、多明尼加及比利時（各1例）移入；另5例調查中。入境日介於今（2022）年1月9日至1月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,463,663例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,444,547例排除），其中18,376例確診，分別為3,404例境外移入，14,918例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計119例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）