遠雄自貿園區確診者足跡 曾赴家樂福全聯及超商19處

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桃園市政府24日公布遠雄自貿港區相關個案公共場所足跡，曾前往家樂福、全聯、便利超商等19處。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月24日

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市政府今天公布遠雄自貿港區相關個案公共場所足跡，曾前往家樂福、全聯、便利超商等19處，桃園市設有11處社區臨時採檢站，歡迎有疑慮市民就近到社區採檢站採檢。

桃園市政府上午發布新聞稿表示，為加強社區防疫工作，市府針對遠雄自貿港區個案公共場所足跡，將以每天公布2次的方式提供即時資訊。

市府新聞處長詹賀舜表示，遠雄自貿港區個案在15到22日間，曾前往桃園區的家樂福便利購桃園寶山店、全聯桃園中正店、台灣番鴨牧場台灣甕窯雞富國店。

蘆竹區的全家超商蘆竹山海店、7-11新台茂門市、正一排骨南崁旗艦店、萊爾富桃縣桃竹店、大戶屋桃園台茂店；大園區的億客成生鮮超市菓林店、7-11航祥門市、春成豬腳飯、1983平價小館、7-11機場門市、北港自助餐。

觀音區的全聯觀音中山店、7-11忠愛莊門市；龍潭區的圭記蔬果量販龍潭大昌店、全聯龍潭北龍店、橋頭老麵店。

詹賀舜表示，昨天遠雄自貿港區、宿舍區及員工經常聚集的場所，都已完成加強環境清消。目前桃園市設有11處社區臨時採檢站，遠雄自貿港區周邊的市民朋友，若有足跡重疊或疑慮都可就近採檢，確保社區安全。

詹賀舜提醒市民，如果曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。（編輯：陳仁華）1110124