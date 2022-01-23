更多編輯台推薦新聞：
過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》
文化

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測拚個人申請 專家估台大門檻54級分
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情20/300

遠雄加值園區外有確診者 24日擴大採檢4000人

2022/1/23 18:35（1/23 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前進指揮所指揮官王必勝（中）23日受訪表示，目前先以確診狀況區分，遠雄自貿港區內風險較高者為亞旭電腦、鴻佰科技，兩家公司本國籍員工未被匡列居隔者就是在家隔離3天，其他公司員工採自主健康管理，預計25日將進行二採，再視情況進行後續調整管理。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月23日
前進指揮所指揮官王必勝（中）23日受訪表示，目前先以確診狀況區分，遠雄自貿港區內風險較高者為亞旭電腦、鴻佰科技，兩家公司本國籍員工未被匡列居隔者就是在家隔離3天，其他公司員工採自主健康管理，預計25日將進行二採，再視情況進行後續調整管理。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）桃園機場旁遠雄自由貿易港區內的亞旭電腦廠爆發群聚感染，前進指揮官王必勝今天表示，加值園區內未明顯分流，交通車也疑似有混搭，明天將針對加值園區外約4000多名員工採檢。

中央流行疫情指揮中心亞旭電腦廠前進指揮所指揮官王必勝下午在遠雄自貿港區接受媒體聯訪，他表示，現在很難對加值園區內公司分出風險狀況，所以就用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診的狀況來區分，大致上風險較高的就是亞旭電腦、鴻佰科技這兩家。

王必勝表示，兩家公司的本國籍員工未被匡列居家隔離的就是在家隔離3天，其他公司員工就進行自主健康管理，預計25日進行二採，再視情況進行後續調整管理。

移工部分，亞旭電腦員工已經都前往集中檢疫所，其他移工除了匡列居隔、確診者，就進行就地隔離等待二採，指揮所也會限制相關活動，建議都待在宿舍不要亂走。

王必勝說，以他對遠雄自貿港區的了解，加值園區就是A棟B棟，當然後面還有很多棟正在施工興建，鴻佰科技是在B棟內，但不管是A棟、B棟，在職場上、公共空間或用餐區域，都沒有太明顯的分流，互相傳染的機會風險比較大，只好大範圍處理，也會建議進行相關改善。

至於交通車部分，王必勝指出，目前還在調查中，不過，的確是有交通車的問題，而且司機沒有固定，乘坐的人當然也沒有實名制，更不是每一家公司都有交通車，應該是有混搭的情形。

對於記者詢問將採取何種防疫措施，王必勝表示，以兩家比較嚴重的公司來說，希望相關人員都居家隔離到25日進行二採之前，同住家人希望用加強版自主健康管理，其實，管理的原則大家都知道，就是希望儘量減少公眾場所足跡、不要影響到別人，減少外出頻率且一定要戴口罩。

王必勝說，明天主要是針對加值園區外其他所有員工採檢，及往來司機、業務等相關人員，希望明天可順利完成，初步估計，加值園區A、B棟之外的員工數大約是4000到4500人間，若再加上往來相關人員也許會再擴大些，但因為不在造冊內所以不確定，選在星期一是因為園區星期一、星期五進貨時間特別繁忙，相關人員都會過來，可趁機會趕快進行篩檢。

王必勝指出，昨天的採檢總共有30人確診，其中4人已經在加值園區之外，而是在貨倉的A、B區，已超過加值園區的範圍，前進指揮所認為有擴大的跡象，為釐清是否擴大到其他公司，所以再做一次採檢有其必要性。

王必勝表示，鴻佰科技與亞旭電腦在園區內有各自樓層，但兩家公司員工在很多接觸點都有可能會接觸，像是吃飯、休息、甚至共用電梯等這些接觸的機會都滿大的。（編輯：李錫璋）1110123

延伸閱讀
遠雄加值園區停工 無確診22公司復工視採檢決定桃園自貿港區加值園區再增確診 遠雄：貨運一切正常亞旭群聚累計100人染疫 24日安排其他公司PCR新竹市增1確診 曾到遠雄自貿區維修管線亞旭群聚案再增確診者 桃園市取消過年、元宵節動態活動
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀