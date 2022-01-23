遠雄加值園區外有確診者 24日擴大採檢4000人

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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）桃園機場旁遠雄自由貿易港區內的亞旭電腦廠爆發群聚感染，前進指揮官王必勝今天表示，加值園區內未明顯分流，交通車也疑似有混搭，明天將針對加值園區外約4000多名員工採檢。

中央流行疫情指揮中心亞旭電腦廠前進指揮所指揮官王必勝下午在遠雄自貿港區接受媒體聯訪，他表示，現在很難對加值園區內公司分出風險狀況，所以就用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診的狀況來區分，大致上風險較高的就是亞旭電腦、鴻佰科技這兩家。

王必勝表示，兩家公司的本國籍員工未被匡列居家隔離的就是在家隔離3天，其他公司員工就進行自主健康管理，預計25日進行二採，再視情況進行後續調整管理。

移工部分，亞旭電腦員工已經都前往集中檢疫所，其他移工除了匡列居隔、確診者，就進行就地隔離等待二採，指揮所也會限制相關活動，建議都待在宿舍不要亂走。

王必勝說，以他對遠雄自貿港區的了解，加值園區就是A棟B棟，當然後面還有很多棟正在施工興建，鴻佰科技是在B棟內，但不管是A棟、B棟，在職場上、公共空間或用餐區域，都沒有太明顯的分流，互相傳染的機會風險比較大，只好大範圍處理，也會建議進行相關改善。

至於交通車部分，王必勝指出，目前還在調查中，不過，的確是有交通車的問題，而且司機沒有固定，乘坐的人當然也沒有實名制，更不是每一家公司都有交通車，應該是有混搭的情形。

對於記者詢問將採取何種防疫措施，王必勝表示，以兩家比較嚴重的公司來說，希望相關人員都居家隔離到25日進行二採之前，同住家人希望用加強版自主健康管理，其實，管理的原則大家都知道，就是希望儘量減少公眾場所足跡、不要影響到別人，減少外出頻率且一定要戴口罩。

王必勝說，明天主要是針對加值園區外其他所有員工採檢，及往來司機、業務等相關人員，希望明天可順利完成，初步估計，加值園區A、B棟之外的員工數大約是4000到4500人間，若再加上往來相關人員也許會再擴大些，但因為不在造冊內所以不確定，選在星期一是因為園區星期一、星期五進貨時間特別繁忙，相關人員都會過來，可趁機會趕快進行篩檢。

王必勝指出，昨天的採檢總共有30人確診，其中4人已經在加值園區之外，而是在貨倉的A、B區，已超過加值園區的範圍，前進指揮所認為有擴大的跡象，為釐清是否擴大到其他公司，所以再做一次採檢有其必要性。

王必勝表示，鴻佰科技與亞旭電腦在園區內有各自樓層，但兩家公司員工在很多接觸點都有可能會接觸，像是吃飯、休息、甚至共用電梯等這些接觸的機會都滿大的。（編輯：李錫璋）1110123