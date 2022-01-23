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疫情12/300

亞旭群聚累計100人染疫 24日安排其他公司PCR

2022/1/23 15:48（1/23 16:04 更新）
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亞旭群聚23日新增30確診，至今累計100人染疫。（圖取自亞旭電腦網頁askey.com.tw）
亞旭群聚23日新增30確診，至今累計100人染疫。（圖取自亞旭電腦網頁askey.com.tw）
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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北23日電）亞旭群聚今天新增30確診，至今累計100人染疫，為圍堵疫情，明天將安排自貿區其他公司員工進行PCR檢驗，25日加值園區A棟及B棟將進行二採，發送家用快篩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭燒，亞旭公司2名員工1月9日到西堤餐廳用餐，公司再三釐清才發現他們曾到西堤，經採檢確診，公司展開擴大採檢，桃園亞旭疫情被指揮官陳時中視為社區傳染2大威脅之一，累計100人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中表示，針對桃園遠雄自貿園區防疫應變作為，加值園區全面停工，釐清確診者動線重疊處，發現員工餐廳共用、曾搭乘交通車，都是採取自由座。

案18219及案18411同職場員工居家隔離至25日，同住家人則需加強自主健康管理。移工部分，陳時中表示，案18219同職場移工已移至集中檢疫所隔離14天，共320人；自貿區其餘移工14人送集中檢疫所、3人確診送醫院、373人在宿舍就地隔離。

桃園遠雄自貿園區採檢狀況，陳時中說，明天將安排自貿區其他公司員工進行PCR檢驗，共4500人；25日加值園區A棟及B棟將進行第二次採檢，共3000人，發送（含家人）家用快篩，將視上述採檢結果，釐清疫情規模，滾動式檢討未來防疫措施。（編輯：方沛清）1110123

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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