鴻海旗下鴻佰科技4確診 新竹廠消毒1200人篩檢

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鴻海集團旗下鴻佰科技23日有4名戶籍在新竹縣員工被驗出陽性確診。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣23日電）鴻海集團旗下鴻佰科技有4名戶籍在新竹縣員工被驗出陽性確診，由於4人平時也會在鴻佰科技新竹廠工作，新竹縣衛生局將協調醫護進駐廠區，替約1200名員工全面篩檢。

新竹縣政府下午發新聞稿表示，鴻海集團旗下的鴻佰科技，有4名戶籍在新竹縣的員工在桃園核酸檢測（PCR）結果為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性確診，而這4名確診者平時也會在鴻佰科技位於新竹縣湖口鄉新竹工業區內的新竹廠工作。

竹縣府指出，目前獲知這4名確診者平時活動在新竹縣竹北、湖口地區，已緊急協調台北榮民總醫院新竹分院醫護，先進駐廠區幫約1200名員工全面篩檢，希望以最快速度控制疫情。

竹縣衛生局說明，這4名確診者的疫調仍由桃園市進行中，足跡會陸續公布，目前除了先行全面篩檢鴻佰科技新竹廠的員工外，在接獲詳細的足跡資料前，會先在中國醫藥大學新竹附設醫院設置篩檢站擴大篩檢。

另外，竹縣衛生局也協調新竹縣政府勞工處，全面比對桃園遠雄自貿港區的企業，若有在新竹縣設置廠區據點的，後續也將評估疫情狀況，計畫擴大替這些員工篩檢。（編輯：方沛清）1110123