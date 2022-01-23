桃園公布確診者足跡 COSTCO、家樂福和南崁菜市場入列

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桃園市政府23日公布遠雄自貿港區個案相關公共場所足跡，衛生局也提醒市民，如果曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月23日

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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）桃園市政府新聞處長詹賀舜今天表示，經衛生局連夜疫調，公布遠雄自貿港區個案相關公共場所足跡，包括COSTCO桃園中壢店、家樂福、便利商店、南崁菜市場、中壢火車站等處。

桃園市政府下午發布新聞稿，詹賀舜表示，公布遠雄自貿港區個案相關公共場所足跡，相關個案在15日到21日期間，曾前往家樂福中原店、希望職工中心、COSTCO桃園中壢店、家樂福內壢店、中壢火車站。

桃園區的歐悅國際連鎖精品旅館、家樂福經國店、7-11立揚門市、萬岳運動用品中正店、大埔鐵板燒建國店、旌寶五金百貨行。大園區的7-11遠雄門市、7-11布拉格門市。

蘆竹區的南崁菜市場、J-MART佳瑪生活館南崁店、NET南崁一店、57商店、久湯鍋の物24H、您好尚介香碳烤、成蕙生鮮超市。期間還曾搭乘亞通客運703線、亞通客運5250線、1路公車。

詹賀舜說，確診移工相關宿舍和經常聚集的場所，環保局近日已加強環境消毒，針對相關足跡點，防疫消毒大隊接獲通報後也立即展開消毒工作，配合疫調儘速完成清消。

詹賀舜提醒市民，如果曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。（編輯：方沛清）1110123