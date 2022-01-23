1/23增52本土 高雄港15例、桃園亞旭30例

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國內23日新增52例COVID-19本土個案，其中遠雄自貿園區亞旭疫情有30人確診。（中央社製圖）

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北23日電）國內今天新增52例COVID-19本土個案，高雄港區維修人員相關接觸者新增15人染疫、亞旭疫情則又有30人確診；台北圓山飯店及宜蘭也有飯店工作人員染疫，感染源調查中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會公布，國內新增89例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為52例本土個案及37例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

新增本土個案為32例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。根據指揮中心公布的個案資訊，確診者包括2例與桃園中壢西堤餐廳群聚有關，一人是1月9日用餐顧客，一人西堤工讀生（案17774）學校老師確診。陳時中說，上述個案都是在居家隔離期間發病，對社區影響較小。

另外，被陳時中視為社區傳染2大威脅的高雄港區疫情，相關接觸者新增15人染疫，大部分都是工作場域染疫，累計43人確診；亞旭疫情部分，接觸者則又新增30人確診，累計100例確定病例。

除上述兩大疫情外，國內疫情持續延燒，宜蘭某飯店工作人員採檢陽性，相關疫調進行中，感染源待釐清；另外，台北圓山飯店餐廳工作人員出現確診者（案18396），為案18375的妹妹，衛生局匡列接觸者後，案18375的母親跟友人確診，陳時中說，目前雙北衛生單位積極調查感染源頭。

指揮中心說明，新增境外移入個案為17例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國（12例）、法國（3例）、英國（2例）、丹麥、印度、烏克蘭、菲律賓、土耳其、澳大利亞（各1例）移入；另14例調查中。入境日介於1月8日至22日。（編輯：管中維）1110123

影片來源：衛生福利部疾病管制署

高雄23日新增15人確診。（中央社製圖）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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