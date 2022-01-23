圓山飯店廚師一家3口染疫 足跡包括麥當勞全聯加油站

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（中央社記者陳昱婷、林長順台北23日電）台北圓山大飯店一名廚師及其房仲哥哥與母親確診COVID-19，北市府今天公布3名確診者足跡，包含麥當勞忠孝四店及重北一店、松山區有間火鍋等多家餐廳。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲表示，台北市今天新增4例確診，其中一例為西堤確診工讀生的老師（案18442），是在居家隔離期間採檢確診。

台北市副市長黃珊珊表示，另外3例是一起感染源仍不明的家戶感染事件，第一個發現的是26歲從事房仲業的哥哥（案18375），CT值19.6，他在圓山飯店當廚師的妹妹（案18396）從21日開始流鼻水、咳嗽，CT值13，家庭主婦母親（案18441）CT值23。

黃珊珊說，哥哥到目前為止共匡列47人居家隔離，其中9人採檢結果為陰性，其餘仍在檢驗中；擴大匡列50人，其中1人採檢結果為陰性，其餘檢驗中；妹妹匡列26人居家隔離，其中13人陰性，其餘檢驗中；職場快篩531人，其中353人陰性，其餘檢驗中。

黃珊珊指出，這3人足跡包含圓山大飯店、大安區Kitchen 66 廚房、麥當勞忠孝四店、全聯福利中心士林社子店、松山區有間火鍋、士林區蕭雨青小兒科診所、北投區皇池溫泉御膳館、士林區台灣中油社子站、南港區潮肉壽喜燒永吉店、麥當勞重北一店、南港區杏安診所及成福大藥局、士林區康是美社子門市。

黃珊珊說，另有外縣市個案（案18220、18278、18280）在台北市的足跡，包含16日到台北車站B1連通道、18日到中山區NET民權一店跟EEC GLOBAL TK東南亞食品、21日到馬尼拉經濟文化辦事處，呼籲足跡重疊的民眾提高警覺，有症狀先買快篩劑。

黃珊珊說，這起家戶感染事件還在持續匡列中，全部密切接觸者都已經居家隔離。雖然哥哥跟一名新北個案有去過同一個地方，可能有關聯，但從這3人的足跡還看不出感染源的具體來源，因此令人擔心。（編輯：方沛清）1110123