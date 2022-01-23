曾與北市染疫房仲聚餐 蘆洲男確診匡11人

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案18375為房仲，與圓山飯店染疫廚師是一家人，案18397是居住在蘆洲20歲男性，2人和另2名友人於17日在北市聚餐，18日因喉嚨痛、流鼻水到診所就醫。（指揮中心提供）

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（中央社記者王鴻國新北23日電）蘆洲一名男子17日和北市染疫房仲等友人共4人聚餐，隔天就出現流鼻水等症狀，經採檢PCR陽性確診，匡列接觸者11人。

新北市衛生局發布訊息指出，案18375為房仲，與圓山飯店染疫廚師是一家人，案18397是居住在蘆洲20歲男性，2人和另2名友人於17日在台北市聚餐，18日就因為喉嚨痛、流鼻水到診所就醫。

衛生局指出，案18397是22日接獲案18375確診消息，於是自行到醫院採檢，結果是PCR陽性，Ct值19.4，目前已收治專責病房隔離治療，感染源需擴大疫調進一步釐清。

衛生局表示，匡列個案接觸且居住新北共11人，均已安排採檢。同時也公布足跡，案18397曾於16日上午到星巴克新莊思源門市；案18375曾於18日下午到瓦城汐止遠雄店，相關足跡已通知清消。（編輯：方沛清）1110123

（新北市政府提供）