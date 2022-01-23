更多編輯台推薦新聞：
過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》
文化

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
曾與北市染疫房仲聚餐 蘆洲男確診匡11人
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情14/300

曾與北市染疫房仲聚餐 蘆洲男確診匡11人

2022/1/23 15:34（1/23 16:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
案18375為房仲，與圓山飯店染疫廚師是一家人，案18397是居住在蘆洲20歲男性，2人和另2名友人於17日在北市聚餐，18日因喉嚨痛、流鼻水到診所就醫。（指揮中心提供）
案18375為房仲，與圓山飯店染疫廚師是一家人，案18397是居住在蘆洲20歲男性，2人和另2名友人於17日在北市聚餐，18日因喉嚨痛、流鼻水到診所就醫。（指揮中心提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北23日電）蘆洲一名男子17日和北市染疫房仲等友人共4人聚餐，隔天就出現流鼻水等症狀，經採檢PCR陽性確診，匡列接觸者11人。

新北市衛生局發布訊息指出，案18375為房仲，與圓山飯店染疫廚師是一家人，案18397是居住在蘆洲20歲男性，2人和另2名友人於17日在台北市聚餐，18日就因為喉嚨痛、流鼻水到診所就醫。

衛生局指出，案18397是22日接獲案18375確診消息，於是自行到醫院採檢，結果是PCR陽性，Ct值19.4，目前已收治專責病房隔離治療，感染源需擴大疫調進一步釐清。

衛生局表示，匡列個案接觸且居住新北共11人，均已安排採檢。同時也公布足跡，案18397曾於16日上午到星巴克新莊思源門市；案18375曾於18日下午到瓦城汐止遠雄店，相關足跡已通知清消。（編輯：方沛清）1110123

（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
延伸閱讀
台北市房仲確診和圓山飯店廚師為一家人 感染源不明重慶北路四段麥當勞有確診者足跡 停業消毒指揮中心證實新增1確診 圓山飯店廚師Ct值13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀