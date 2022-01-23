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台北市房仲確診和圓山飯店廚師為一家人 感染源不明

2022/1/23 10:49（1/23 12:29 更新）
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台北圓山大飯店一名廚師22日確診COVID-19，他的房仲家人也染疫。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
台北圓山大飯店一名廚師22日確診COVID-19，他的房仲家人也染疫。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北圓山大飯店一名廚師昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），台北市副市長黃珊珊今天說，這名廚師的一名家人已染疫，比較擔心的是感染源不明。

台北市南港區某診所昨天晚間傳出有確診者足跡，個案職業是房仲，因有感冒症狀多次到診所就醫卻未見好轉，自行採檢陽性確診，診所已停業、清消。

對此，黃珊珊今天赴環南市場視察疫苗接種站時接受媒體聯訪表示，這名房仲與圓山飯店廚師是一家人，一家3口，今天中央會公布，但她比較擔心，因為他們感染源不明。

台北市衛生局表示，昨天上午接獲這名房仲確診後，經疫調發現這名廚師也染疫，相關細節待中央公布後統一說明。

此外，黃珊珊說，為了盡快提升第3劑疫苗覆蓋率及提供民眾採買更安全環境，今天起在環南市場設置疫苗接種站，今天預計協助2000名攤商施打，希望大家做完生意就來打。

有關春節期間是否會繼續提供疫苗接種服務，黃珊珊說，有醫院願意幫忙才有辦法開量能，確認好就會公布。（編輯：方沛清）1110123

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