指揮中心證實新增1確診 圓山飯店廚師Ct值13

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（中央社記者張茗喧台北22日電）傳圓山飯店一名廚師確診，指揮中心晚間證實此消息，個案為本國籍20多歲女性，昨天出現咳嗽症狀，今天採檢陽性，Ct值13，相關疫調、接觸者匡列及防治工作持續進行，詳情明天記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台北市今天才出現一名婦人被高雄返家的兒子傳染，稍晚又傳出圓山飯店也有員工確診消息。

圓山飯店執行副總經理陳愷璜晚間在臉書證實，飯店內地下室西點廚房的廚師今天上午接獲家中有人確診消息，這名廚師經採檢後確診，與個案接觸過的同事快篩均陰性，也進行環境清消。（編輯：屈享平）1110122

圓山飯店廚師確診 接觸過同事快篩皆陰性

（中央社記者汪淑芬台北22日電）台北圓山大飯店今天表示，一名西點廚房的廚師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），和這名廚師接觸過的同事都已進行快篩，皆呈現陰性。



根據圓山大飯店提供的說明，位於地下室西點廚房的廚師上午接獲家人通報，家中有人確診，主管立即安排廚師到醫院進行PCR檢測，呈現陽性確診並已住院。



圓山大飯店說，和這名廚師接觸過的同事都已進行快篩，皆呈現陰性，飯店隨即主動通報中央流行疫情指揮中心，也同步進行環境全面清消。



圓山大飯店表示，雖然確診同仁為西點廚房師傅，但為保障客人的健康及權益，已立即通知所有客人相關訊息，可取消訂位，如已付費者可全額退款，目前等候指揮中心的指示進行後續作業。（編輯：陳政偉）1110122