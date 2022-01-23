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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗2/300

1922疫苗預約平台1/26開放 最快2/7施打

2022/1/23 15:24（1/23 15:35 更新）
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1922疫苗預約平台第21期1月26日起開放預約至28日，最快2月7日開始施打。（中央社檔案照片）
1922疫苗預約平台第21期1月26日起開放預約至28日，最快2月7日開始施打。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北23日電）國內COVID-19疫情持續，民眾接種第3劑疫苗意願增加，中央流行疫情指揮中心今天公布，1922疫苗預約平台第21期1月26日起開放預約至28日，最快從2月7日開始施打。

1922疫苗預約平台第21期提供第3劑追加劑疫苗預約，莫德納（Moderna）疫苗打氣旺，許多民眾擔心打不到。指揮中心透露，24日還有一批莫德納疫苗抵台，且強調第21期還會開放施打莫德納。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，第21期預約日程為1月26日至28日，接種日期為2月7日至13日。

由於1922預約平台以第3劑預約為主，近期許多民眾詢問第1劑或第2劑如何接種。莊人祥說明，民眾可以透過疫苗地圖搜尋可提供第1劑或第2劑接種服務的醫療院所，或到各縣市衛生局查詢各縣市院外隨到隨打資訊。（編輯：管中維）1110123

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