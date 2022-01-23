高雄再開10場次疫苗接種站 須上市府網站預約

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）為促打COVID-19疫苗，高雄市政府衛生局今天發布訊息表示，25日到27日再開10場次疫苗接種站，不限接種劑次，但須先上市府預約系統預約，預計可打超過1萬劑疫苗。

衛生局表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種場次包括，25日上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分在仁武里活動中心、岡山慈濟接種BNT疫苗。

26日同時段也在高雄展覽館、岡山慈濟、阿蓮區薦善堂、慈濟宮保生館、楠梓區宏南訓練教室打BNT疫苗，大東文化藝術中心則提供高端疫苗。27日則同時段在梓平社區活動中心、大社區中山堂提供BNT疫苗。

衛生局也提醒，各場次1、2、3劑都可以打，但務必先上「高雄市新冠肺炎疫苗預約系統」預約，不開放現場登記接種；前往接種時也要記得攜帶身分證、健保卡、黃卡。

高雄市長陳其邁昨天在高雄市防疫記者會表示，雖然近日確診的案18156已接種2劑BNT疫苗仍染疫，但是疫苗仍有降低重症率與死亡率的效果，呼籲民眾盡快接種COVID-19疫苗。（編輯：陳仁華）1110123