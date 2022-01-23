高雄確診者二度至萬丹訪友 屏東匡3接觸者

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屏東縣政府23日指出，根據衛生局疫調，確診病例案18399於21日晚間11時40分左右，曾到萬丹鄉中興路二段大富加油站，目前相關足跡點均已完成消毒。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月23日

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東縣政府23日公佈高雄市一名男性確診者、案18399至屏東縣足跡，曾於1月20日、21日二度至萬丹鄉找朋友，縣府匡列3名接觸者，相關足跡點已完成清消作業。

縣府發布新聞稿指出，根據衛生局疫調，案18399在1月20日下午5時45分許至萬丹鄉和平東路一家飯湯店外帶，隔天21日晚上11時40分左右至萬丹鄉中興路二段大富加油站，相關足跡點均已完成消毒。

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縣長潘孟安呼籲，高屏生活圈緊密，在疫情指揮中心公布高雄本土個案多和高雄港區有關後，縣府也緊急啟動「高雄港區篩檢專案」，在全縣設置北中南3處篩檢站，請1月12日後曾於高雄港區工作或足跡曾與確診者重疊的鄉親縣民朋友，1月24日前儘速到國仁醫院、茂隆骨科、南門醫院北中南3處篩檢站採檢，共同防堵疫情。

衛生局提醒，曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫；如有相關問題可洽詢防疫專線08-7380208。（編輯：陳仁華）1110123