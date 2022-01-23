高雄港進入第2波傳染 高科大學生感染源待釐清

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄23日電）高雄市今天新增15例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，市長陳其邁表示，今天新增的案例都與高雄港新光輪船第2波群聚感染有關，僅剩高科大確診學生感染源仍待釐清。

陳其邁下午出席高雄市政府防疫會議會後記者會表示，今天高雄新增15例都跟新光輪船群聚有關，現在已從第1波指標個案，進入到第2波的工程行群聚傳染。

陳其邁說，原本有2個確診者找不到感染源，其中案18306新住民，後來發現跟工程行的確診者有接觸，剩下高科大學生的感染源要再釐清；從足跡看，高科大學生並無頻繁南北往返，雖曾在旗津與確診者有足跡重疊，但看起來並沒有接觸。

市府衛生局簡任技正潘炤穎在記者會說明，今天確診的案18399與案18211為親戚，有接觸史，自行前往篩檢確診；案18401與曾到新光輪工作的案18400為職場同事。

另外，案18351昨天確診，太太與2個女兒也在今天確診（案18368、案18369、案18370），案18398則為昨天確診個案18350的親人，案18444則與案18155曾在同診所看診，是匡列接觸者。另外，案18371、案18366、案18367、案18365、案18372、案18373、案18374則為港區工作人員或為工程行員工。

確診者足跡包括漢民國小、佳倍佳幼兒園、明正國小附幼、好市多中華店、IKEA高雄店、旗津魚市場、大樹夜市等，集中於小港、前鎮、旗津區；另案18399足跡多位於岡山區。IKEA高雄店今天也在臉書（Facebook）宣布，配合政府防疫，下午3時起暫停營業，並進行全面消毒。

陳其邁說，為阻絕傳播鏈，高雄市針對核心熱區的高雄港中島商港區，在高雄港34號及118號碼頭設篩檢站，將擴大到所有高雄港工作區都將篩檢，今、明2天在2、3、5、6貨櫃中心設篩檢站，即刻篩檢。

另在前鎮漁港西岸碼頭、小港臨海新村漁港辦公室旁及旗津的廣濟宮、旗津醫院、高科大旗津校區設有社區篩檢站，預防第3波社區感染。（編輯：陳仁華）1110123

（高雄市政府提供）

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