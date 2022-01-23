更多編輯台推薦新聞：
過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》
文化

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測拚個人申請 專家估台大門檻54級分
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情25/300

高雄港工作場域染疫居多 強化港埠人員篩檢

2022/1/23 17:30（1/23 17:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄23日新增15人確診。（中央社製圖）
高雄23日新增15人確診。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北23日電）高雄港相關疫情今天新增15例確診，以工作場域染疫占多數，為防止疫情擴大，指揮中心表示，將透過港區實聯制，通知港埠工作人員至篩檢站篩檢，並發送簡訊告知加強自主健康管理。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭燒，高雄港一家3口個案都檢出Omicron菲律賓株（BA.2），是第8條Omicron本土傳播鏈，高雄港疫情被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中視為社區傳染2大威脅之一，已累計43例。

針對高雄港疫情調查及防治作為，陳時中今天記者會中表示，將持續設置社區篩檢站，高雄港篩檢站共6處，社區篩檢站2處，持續進行確診個案疫調，警政協助調查活動軌跡等，釐清個案活動史及接觸者匡列。

陳時中說，將透過港區實聯制，通知港埠工作人員至篩檢站採檢，並發送簡訊告知加強自主健康管理。另外，高雄確診病例案18212於1月16日至台南市參加喜宴，同桌及工作人員採檢及居家隔離，同廳人員採檢及自主健康管理，已採檢者均陰性，持續採檢中。

另外，高雄昨天出現1名有旗津活動史的20多歲本國籍男性（案18309）確診，回台北後傳染媽媽（案18310）。陳時中說，據疫調發現，案18309的足跡與案18156、案18186高雄港工作相關人員有足跡重疊，研判因此接觸傳染；案18306也查出與高雄港員工有接觸，皆釐清感染源。

陳時中特別提到，今天新增的案18399，與高雄港工作相關個案（案18211）有親戚關係，因為得知高雄港出現疫情，自行快篩陽性確診，這是民眾自主性提高警覺、即時快篩，有助疫情控制。（編輯：張雅淨）1110123

（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
延伸閱讀
高雄確診者足跡遍台南匡27人 小卷米粉蜜餞蝦捲名店都入列高雄確診者二度至萬丹訪友 屏東匡3接觸者高雄再開10場疫苗接種站 須上市府網站預約高雄長照機構禁止探視 上呼吸道症狀病患全面採檢高雄港進入第2波傳染 高科大學生感染源待釐清
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀