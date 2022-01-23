高雄港工作場域染疫居多 強化港埠人員篩檢

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北23日電）高雄港相關疫情今天新增15例確診，以工作場域染疫占多數，為防止疫情擴大，指揮中心表示，將透過港區實聯制，通知港埠工作人員至篩檢站篩檢，並發送簡訊告知加強自主健康管理。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭燒，高雄港一家3口個案都檢出Omicron菲律賓株（BA.2），是第8條Omicron本土傳播鏈，高雄港疫情被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中視為社區傳染2大威脅之一，已累計43例。

針對高雄港疫情調查及防治作為，陳時中今天記者會中表示，將持續設置社區篩檢站，高雄港篩檢站共6處，社區篩檢站2處，持續進行確診個案疫調，警政協助調查活動軌跡等，釐清個案活動史及接觸者匡列。

陳時中說，將透過港區實聯制，通知港埠工作人員至篩檢站採檢，並發送簡訊告知加強自主健康管理。另外，高雄確診病例案18212於1月16日至台南市參加喜宴，同桌及工作人員採檢及居家隔離，同廳人員採檢及自主健康管理，已採檢者均陰性，持續採檢中。

另外，高雄昨天出現1名有旗津活動史的20多歲本國籍男性（案18309）確診，回台北後傳染媽媽（案18310）。陳時中說，據疫調發現，案18309的足跡與案18156、案18186高雄港工作相關人員有足跡重疊，研判因此接觸傳染；案18306也查出與高雄港員工有接觸，皆釐清感染源。

陳時中特別提到，今天新增的案18399，與高雄港工作相關個案（案18211）有親戚關係，因為得知高雄港出現疫情，自行快篩陽性確診，這是民眾自主性提高警覺、即時快篩，有助疫情控制。（編輯：張雅淨）1110123

（高雄市政府提供）

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