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高雄確診者足跡遍台南匡列27人 小卷米粉蜜餞蝦捲名店都入列

2022/1/23 16:02（1/23 16:20 更新）
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台南市政府23日公布高雄確診個案案18399日前在台南的公共場所活動足跡。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月23日
台南市政府23日公布高雄確診個案案18399日前在台南的公共場所活動足跡。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月23日
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市政府今天公布高雄市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例案18399，曾於1月20日到台南市施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲總店消費，匡列27人安排採檢。

台南市長黃偉哲下午在線上直播防疫記者會表示，今天台南沒有新增確診本土病例，但有1名高雄市確診個案曾於20日在台南有活動足跡，市府已匡列27人採檢，也呼籲這幾天有去過這些地點的民眾注意，也可在先做居家快篩。

衛生局長許以霖表示，高雄50多歲男性案18399於20日曾到南區的施家小卷米粉，以及安平區的永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店，相關地點皆已完成清消，台南市共匡列27人，皆已安排採檢，還有一些是住在外縣市的遊客，已通知相關地方政府處理。

許以霖表示，先前公布2名曾在台南有活動足跡的高雄市個案中，案18212在台南市匡列的接觸對象採檢結果都是陰性，案18352於台南匡列70名接觸者，其中69名採檢結果為陰性，1名今天上午採檢，仍在等待結果。

他說，最近有些地方出現確診者足跡，若民眾曾在政府公布的時間點左右去過，但還不到被匡列的情況時，除注意自己的身體狀況，也可以先做居家快篩，不舒服時就要立即就醫，並明確告知醫師相關旅遊史。（編輯：陳仁華）1110123

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