高雄長照機構禁止探視 上呼吸道症狀病患全面採檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市急診、負壓病房、專責病房和加護病房人員，都要每週篩檢。（高雄市政府提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄23日電）高雄今天新增15例確診，皆與高雄港區傳播鏈相關。高雄市長陳其邁下午宣布加嚴管制措施，包含住宿型長照禁止探視、上呼吸道症狀病患全面採檢、長照據點停止共餐等。

高雄市長陳其邁今天下午在防疫記者會上宣布，今天共新增15例確診，都與高雄港新光輪船群聚有關，並公布加嚴管制措施。

陳其邁表示，因應民眾擔心社區有潛藏個案，所有上呼吸道症狀的病患，都可以到所有內科、耳鼻喉科、家醫科與兒科診所領取快篩試劑，快篩結果須回傳給就診的醫療院所；地區醫院以上的醫院則須在戶外開設呼吸道門診，進行診療與採檢。

陳其邁說，根據健保署統計，高雄平均每天約有4000到5000人因感冒就醫，但Omicron變異株症狀與感冒相似，因此希望先觀察14天看社區的病毒狀況，確認是否有潛藏在社區中的個案。

此外，醫院高風險單位包括急診、負壓病房、專責病房和加護病房人員，都要每週篩檢。

他也宣布，因為住宿型長照機構有許多長輩無法打疫苗，全面禁止探視；若有特殊情況需處理，探視者需接種COVID-19疫苗2劑，並且要提出前3天PCR陰性證明。

針對多元預防社區式服務據點與社區式長照機構，陳其邁說，未完成2劑疫苗接種且滿14天者暫停前往接受服務，有呼吸道症狀者也禁止進入；並全面停止共餐服務，卡拉OK、共用教具、烹飪、烘焙等接觸性活動也停止辦理，並且應避免直接或間接肢體接觸、傳遞物品或共用器材。

陳其邁也再次強調，餐飲場所務必嚴格落實實聯制，市府將加強稽查，若經輔導未改善，將不得提供內用。

陳其邁也說，過年快到了，為了保護長輩，希望大家配合，請民眾口罩要戴好，可以打疫苗就趕快去打，用餐或搭乘大眾運輸工具也都要做好實聯制；若民眾有呼吸道症狀，可以到診所或醫院進行快篩，自己驗過也比較安心，保護自己也保護家人。

會中有媒體關心高雄傳播鏈擴大，目前防疫旅館是否夠用。衛生局簡任技正潘炤穎說明，目前高雄防疫旅館約有6000間，目前匡列接觸者共2733人、其中1402人須隔離，除幼兒園學童有照顧者同住，都已安排一人一室入住防疫旅館和集中檢疫所。陳其邁也補充，高雄防疫旅館先前有5、6成是外縣市春節返鄉者入住，近期返鄉高峰已過，房客陸續退房，防疫旅館量能相當足夠。

並有媒體提問，疑似有員警在執行酒駕攔查時接觸到確診者，潘炤穎表示，疫調時有調查執行過程中的接觸時間、形式，還有個人防護落實與否，若有密切接觸情形會進行匡列居家檢疫，或進行自主健康管理，但目前並沒有員警確診。

此外，鑒於屏東市潮州市集已經確定停辦，陳其邁表示，高雄過年市集是否也停辦，會在今天晚上的專家會議討論後另行公布。（編輯：陳仁華）1110123

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）