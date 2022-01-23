亞旭群聚案再增確診者 桃園市取消過年、元宵節動態活動

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（中央社記者王朝鈺、吳睿騏桃園23日電）亞旭電腦廠發生群聚案，桃園市長鄭文燦今天表示，有新增確診個案，將由指揮中心統一公布，至於過年及元宵節活動，將取消動態部分只保留靜態，同時需減少群聚機會。

鄭文燦上午主持防疫專案會議後表示，桃園市昨天9個社區採檢站共採檢2499人，全數都是陰性，遠雄自貿港針對園區30個廠商採檢1722人，有採檢出新的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，將由中央流行疫情指揮中心說明，市府會在下午3時記者會說明疫調情形。

鄭文燦指出，今天將進行遠雄自由貿易港區大清消，後續還將採檢包括貨運站、物流區等其他廠商。

鄭文燦說，昨天採檢範圍主要是包括宿舍區，約400名外籍移工，其中半數居住者為亞旭電腦員工，亞旭電腦部分目前有386名外籍移工，多為菲律賓籍，目前分別住在遠雄自貿港區的宿舍，住了209人，其他另外一半住的是其他廠商的外籍移工，另外有7個集中宿舍分布在周邊地區。

鄭文燦指出，目前採檢情況，外籍移工累計共確診63人，其中56人是在遠雄自由貿易港區的宿舍採檢出來，另7人是在其他3個集中宿舍，不過數量較小，部分有症狀送醫院其餘送集中檢疫所，這次採檢出來大部分是輕症或無症狀，基於防疫安全，未確診的323名外籍移工全數送集中檢疫所。

鄭文燦表示，目前社區足跡移到桃園北區，市府除在大園、菓林、南崁設置採檢站，還要擴大桃園地區的採檢站，今天會規劃在火車站附近增設一站，方便移工採檢。另外，有關雇用50人以上的事業單位要進行移工快篩，由勞動局協助各企業要完成快篩。

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鄭文燦指出，為確保移工健康安全，移工在假日期間的社區足跡包括教會、餐廳或其他商店等，市府也在進行疫調、消毒、匡列。目前，自貿港區內外要同步防疫，群聚熱區的港區內要進行擴大採檢，港區外有社區足跡一樣要進行社區篩檢；另外，北區的各診所只要有上呼吸道症狀民眾看診，一定要進行採檢。

鄭文燦說，過年及元宵節活動，包括走春、祈福、燈會等各地方舉辦節慶活動，動態部分都取消可保留靜態部分，但需減少群聚機會。另外在春節到元宵期間，其他人團、社區活動也一律展延到元宵節以後，視疫情狀況再決定是否恢復。（編輯：方沛清）1110123