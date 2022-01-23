遠雄加值園區停工 無確診22公司復工視採檢決定

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北23日電）桃園遠雄自貿港區群聚延燒，指揮中心今天公布，加值園區A、B棟全面停工，其中亞旭電腦、鴻佰科技2家公司無限期停工，其餘個案少於10例的7家公司及無確診的22家公司復工視採檢決定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭燒，桃園遠雄自貿港區群聚至今累計100例確診，防疫應變作為要求加值園區全面停工，中央流行疫情指揮中心會後補充說明，加值園區只有A、B兩棟，已全面停工。

指揮中心發言人莊人祥在疫情記者會後表示，已累計73例確診者的「亞旭」及有17例確診個案的「鴻佰」2家公司無限期停工。這2家公司全體員工設電子圍籬居家隔離3天，將依照1月25日採檢結果，評估1月26日後是否解隔離；其家人改採加強自主健康管理。

莊人祥表示，加值園區其他7家公司確診個案人數少於10例，以及無確診的22家公司，皆採自主健康管理，暫時停工，待1月24日採檢情形，才會決定復工時程。

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指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會中表示，桃園遠雄自貿港區疫情有順序地控制中，現階段較擔憂感染者假日期間有社區接觸史，可能造成疫情擴大，桃園將廣設篩檢站，希望守住重點區域疫情。

農曆春節將至，但國內疫情不斷擴大，陳時中說，春節防疫政策是否調整仍待觀察，現階段並未發現大規模不明感染源疫情，但會滾動式檢討。「生活總是要過，家人團聚也是生活裡面的一環」，但他提醒，過年期間不建議往人潮密集處移動。（編輯：張雅淨）1110123