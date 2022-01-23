桃園病例激增 3間加強型防疫旅將收輕症分流病患

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桃園市長鄭文燦23日在記者會中表示，遠雄自貿港區除亞旭電腦新增3名確診外，其他還有8家公司也有員工確診，一共新增30人，其中6人是外籍移工。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月23日

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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）桃園市長鄭文燦今天表示，遠雄自由貿易港區的加值園區群聚感染，今天確診新增30人，到今天累積已有100人確診，因此春節返鄉高峰期後，有3間加強型防疫旅館將收治輕症病患。

鄭文燦下午主持疫情說明記者會中表示，目前桃園市在家進行居家隔離有819人，另2537人分別送往28所集中檢疫所，桃園市31家防疫旅館在春節返鄉高峰期過後，有3家防疫旅館將轉型成收治輕症的加強版防疫旅館，提供500多個房間，透過輕重症的分流減低醫院負擔。

他說，遠雄自貿港區除了有亞旭電腦新增3名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診外，其他還有8家公司也有員工確診，一共新增30人，其中有6人是外籍移工。因此在移工部分，除了原本已確診的63人，加上今天新增6人，共有69名移工確診。

至於其他本國籍員工部分則正在進行家庭、學校及職場的活動足跡調查。其中案18840是在某科技工廠服務，因進出園區確診，市府會再針對他的職場採檢750人。另外同住家人以及活動足跡的親密接觸者，市府也正在匡列30人的居隔範圍。

遠雄自貿港確診事件從亞旭電腦的外籍移工開始，鄭文燦指出，衍生到遠雄自由貿易港區的加值園區，加值園區共有30家廠商，因為有共同使用區域，包括像電梯、廁所、餐廳，在職場足跡的交錯會形成共同風險，因此整個加值園區都應視為紅區。

至於宿舍部分，鄭文燦說，亞旭電腦共有8個宿舍，原本住在遠雄宿舍有5個廠商，分別屬於3家仲介公司共693人，其中209人是亞旭電腦的外籍移工，市府清查其他外面7個宿舍，共有7人確診，都是亞旭電腦員工，但分屬於3個宿舍，除了針對外面7個宿舍進行採檢清消外，針對遠雄宿舍部分必須就地居隔且進行二採，確保遠雄宿舍的安全。

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鄭文燦指出，目前市府設有2個居家檢疫專用採檢站，以及遠雄自貿港一個專用採檢站，社區採檢站中的大園站、三和站與蘆竹站位於自貿港區周邊，也是移工足跡較多處。另外，桃園火車站下午也設立了一個採檢站，明天還會在中壢車站旁的公民會館新設，讓社區採檢站的總數達到11站。

桃園市政府新聞處在會後表示，另有2名確診者與西堤餐廳相關，不過都是在居隔中採檢確診，所以桃園市今天共新增32名本土確診個案。（編輯：陳清芳）1110123