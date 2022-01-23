桃園自貿港區加值園區再增確診 遠雄：貨運一切正常

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）本土COVID-19疫情延燒，桃園遠雄自貿港區內加值園區亞旭電腦再新增確診案例，遠雄集團今天表示，港區內貨運業務一切正常。

不具名業者表示，港區內面積廣大，貨運倉儲和進出口關之間也有明顯距離，港區內貨運作業並沒有受到疫情波及；不過，加值園區內企業何時能復工，仍要看中央疫情指揮中心的決定。

國內今天新增52例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，高雄港區維修人員相關接觸者新增15人染疫，桃園市大園區遠雄自由貿易港區內加值園區的亞旭電腦，又有30人確診；台北圓山飯店及宜蘭也有飯店工作人員染疫，感染源調查中。

針對遠雄自貿港區內的亞旭電腦廠爆發群聚感染，桃園市政府今天表示，加值園區內全數30家廠商都停工清消，園區內將近2900人，市府會把整體視為紅區，全部清查完畢，社區足跡也必需要全數調查完畢。

遠雄集團副總經理楊舜欽今天下午接受中央社記者電訪表示，遠雄自貿港區配合中央疫情指揮中心指示，持續進行清消作業，啟動採檢及動線分流，港區也自主設立快篩站，宣導加值園區內廠商業者員工採檢。

楊舜欽指出，港區內貨運業務與作業並未受到影響，目前一切正常。

根據官網資料，遠雄自由貿易港區屬於境內關外的航空貨運園區兼自由貿易港區，擁有貨運站、倉辦中心、國內外物流中心、加值園區、冷鏈物流倉等使用分區。

不具名業者接受記者電訪表示，這次疫情群聚感染的主要區域，是在遠雄自貿港區內的加值園區廠商，遠雄集團比較像是「房東」，以境內關外的方式營運港區，在港區內興建廠辦據點，出租給廠商在加值園區內經營。

這名業者說，在港區加值園區的企業，多是電腦公司和電子業者，從海外進口半成品或零件加工再出口，享有免審、免驗、免稅等優惠。

業者表示，港區內面積廣大，貨運倉儲和進出口關之間也有明顯距離，港區內貨運作業並沒有受到疫情波及；不過，加值園區內企業何時能復工，仍要看中央疫情指揮中心的決定。

遠雄港持有子公司遠雄自貿港76.82%股權，遠雄港21日重訊表示，遠雄自貿港全力配合機場前進指揮所指導進行防疫，疫情對遠雄自貿港營運及財務情形並無重大影響。（編輯：蘇志宗）1110123