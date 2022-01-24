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疫情14/300

疫情影響 桃園市再增3校預防性停課1天

2022/1/24 12:06（1/24 12:27 更新）
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桃園市教育局24日宣布龍星國小、永豐高中（圖）和大園國中3校預防性停課1天。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
桃園市教育局24日宣布龍星國小、永豐高中（圖）和大園國中3校預防性停課1天。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市教育局今天宣布新增龍星國小、永豐高中（含國中部）和大園國中3校預防性停課1天。另外，同德國小、樂生活美語短期補習班、瑞恩帝兒幼稚園同安分校，也維持預防性停課1天。

桃園市政府教育局表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散影響，今天新增龍星國小、永豐高中（含國中部）和大園國中 3處學校防性停課一天，對於有媒體報導，共涉及4名孩童，都是亞旭確診員工同住者，教育局說，將由中央流行疫情指揮中心統一公布。

教育局指出，原本23日預防性停課一天的同德國小、私立樂生活美語短期補習班、私立瑞恩帝兒幼稚園同安分校，因為確診接觸者採檢尚未出爐，24日仍維持預防性停課一天，至於健行科技大學，因為學生採檢為陰性，今天已恢復實體上課。

教育局說，目前仍有中壢高商（含進修部）、東興國中、方華補習班、內壢國小、美奇幼兒園、佳音英語元生分校、信義國小及附幼、華盛頓幼兒園、高昇課照中心、小牛津幼兒園、東安國小及附幼和新街國小及附幼等12間學校、幼兒園、補習班停課14天。（編輯：卞金峰）1110124

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