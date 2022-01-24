桃園疫情添2確診 1亞旭員工、1為已匡列舊案

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桃園市長鄭文燦24日宣布新增2確診，一名為亞旭電腦員工，另一名則是已匡列舊案。（圖取自亞旭電腦網頁askey.com.tw）

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）亞旭電腦染疫事件持續延燒，桃園市長鄭文燦今天表示，23日篩檢3473人，有2名確診個案，一名為亞旭電腦員工，另一名則是已匡列舊案，市府將擴大社區採檢作業。

鄭文燦上午主持防疫專案會議後表示，亞旭電腦感染事件經過3天採檢匡列，共有百人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中69人是外籍移工，31是本國籍，因此必須針對園區內外進行防疫應變對策，園區內今天就設置採檢站，針對貨運站4500人進行採檢。

鄭文燦指出，目前桃園市有11個社區採檢站，設置地點包括足跡與移工生活熱區，希望能加強市民與移工的篩檢，22日共篩檢2499人，未發現社區確診個案，23日篩檢3473人，有2名確診個案，一名是亞旭員工，另一名是已匡列舊案，所以並未在社區中發生亞旭以外的案子。

桃園市政府說，這名舊案曾經確診，但後來已經解隔離，昨天個案又自行前往社區採檢站採檢，結果為陽性，詳細情況將由中央流行疫情指揮中心公布。

鄭文燦說，未來幾天仍是風險期，社區也要擴大採檢，除了11個採檢站之外，還要再找2個社區採檢站的地點預備，連續2天的採檢總數5972人，目前市府仍是非常小心謹慎，希望有症狀、足跡的民眾都可以來採檢。

鄭文燦表示，69名確診移工中有88%打完2劑疫苗，症狀都是輕症或無症狀，因此接下來的第3劑疫苗接種，針對沒牌照及逾期居留的移工，移民署會和勞動局安排疫苗施打，並採取不通報、不查處、不收費、不管制的措施。（編輯：方沛清）1110124