更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情5/300

桃園疫情添2確診 1亞旭員工、1為已匡列舊案

2022/1/24 11:23（1/24 11:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市長鄭文燦24日宣布新增2確診，一名為亞旭電腦員工，另一名則是已匡列舊案。（圖取自亞旭電腦網頁askey.com.tw）
桃園市長鄭文燦24日宣布新增2確診，一名為亞旭電腦員工，另一名則是已匡列舊案。（圖取自亞旭電腦網頁askey.com.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）亞旭電腦染疫事件持續延燒，桃園市長鄭文燦今天表示，23日篩檢3473人，有2名確診個案，一名為亞旭電腦員工，另一名則是已匡列舊案，市府將擴大社區採檢作業。

鄭文燦上午主持防疫專案會議後表示，亞旭電腦感染事件經過3天採檢匡列，共有百人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中69人是外籍移工，31是本國籍，因此必須針對園區內外進行防疫應變對策，園區內今天就設置採檢站，針對貨運站4500人進行採檢。

鄭文燦指出，目前桃園市有11個社區採檢站，設置地點包括足跡與移工生活熱區，希望能加強市民與移工的篩檢，22日共篩檢2499人，未發現社區確診個案，23日篩檢3473人，有2名確診個案，一名是亞旭員工，另一名是已匡列舊案，所以並未在社區中發生亞旭以外的案子。

桃園市政府說，這名舊案曾經確診，但後來已經解隔離，昨天個案又自行前往社區採檢站採檢，結果為陽性，詳細情況將由中央流行疫情指揮中心公布。

鄭文燦說，未來幾天仍是風險期，社區也要擴大採檢，除了11個採檢站之外，還要再找2個社區採檢站的地點預備，連續2天的採檢總數5972人，目前市府仍是非常小心謹慎，希望有症狀、足跡的民眾都可以來採檢。

鄭文燦表示，69名確診移工中有88%打完2劑疫苗，症狀都是輕症或無症狀，因此接下來的第3劑疫苗接種，針對沒牌照及逾期居留的移工，移民署會和勞動局安排疫苗施打，並採取不通報、不查處、不收費、不管制的措施。（編輯：方沛清）1110124

國內23日新增52例本土個案，其中遠雄自貿園區亞旭疫情有30人確診。（中央社製圖）
國內23日新增52例本土個案，其中遠雄自貿園區亞旭疫情有30人確診。（中央社製圖）
延伸閱讀
桃園病例激增 3間加強型防疫旅將收輕症分流病患亞旭電腦未確實停工及違反移工規定 桃園開罰60萬遠雄加值園區外有確診者 擴大採檢4000人礁溪長榮鳳凰酒店接待確診 女友也染疫Ct值14高雄群聚定序與桃園不同 為菲律賓盛行Omicron變異株高雄港進入第2波傳染 高科大學生感染源待釐清鴻佰科技湖口廠4確診 新竹縣設5社區篩檢站
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀