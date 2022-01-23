礁溪長榮鳳凰酒店接待確診 女友也染疫CT值14

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宜蘭縣長林姿妙23日下午表示，新增確診者案18443為20多歲男性，在礁溪長榮鳳凰酒店負責接待工作，縣府動員醫療團隊進駐酒店，為員工和旅客篩檢。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月23日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）宜蘭縣今天新增一名男性確診個案，在長榮鳳凰酒店（礁溪）負責接待工作，個案的女友採檢報告也是陽性，CT值14，因尚未完成最後確定程序，因此中央今天未公布這名個案。

宜蘭縣長林姿妙下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會表示，案18443為20多歲男性，在長榮鳳凰酒店（礁溪）負責接待工作，昨天出現咳嗽、發燒及噁心症狀，經採檢後為陽性確診，CT值26。

林姿妙表示，縣府緊急匡列居家隔離35人、自主健康管理17人，並動員醫療團隊進駐飯店，為500多名員工和500多名旅客篩檢，希望儘速切斷傳播鏈，縣府也請酒店立刻消毒，24日、25日也在礁溪國中加開社區篩檢站，民眾若有需要可以前往篩檢。

宜蘭縣政府衛生局長徐迺維表示，截至下午2時30分已完成459人快篩，都是陰性，PCR核酸檢測則還沒出爐。

至於案18443的女友是否也確診，徐迺維表示，案18443的女友採檢報告確實是陽性，CT值14，因尚未完成最後確定程序，所以中央今天未公布這名個案，不過縣府已展開相關疫調，初步瞭解這名個案活動場域在家裡和酒店。

縣府也公布案18443從17日至22日足跡，包括礁溪玉峰機車行、葛瑪蘭汽車客運（礁溪-台北和台北-礁溪）、喜互惠生鮮超市礁溪店、長榮鳳凰酒店（礁溪）、全家便利商店礁溪健康店、7-ELEVEN泉湧門市。

此外，林姿妙表示，縣府接獲桃園市政府衛生局通知，案18348為21日確診的桃園市20多歲女性，CT值15，她曾於18日至宜蘭旅遊，18日上午10時30分至下午2時30分足跡有7-ELEVEN三星門市、清水地熱公園、蘭陽香辣麵、羅東夜市，縣府針對此案匡列36人自主健康管理，快篩都是陰性，並請相關單位儘快完成消毒工作。

林姿妙表示，為避免群聚造成防疫破口，歡樂宜蘭年系列活動取消辦理，另外，為協助家長們能夠安心工作，寒假期間公立學校附設幼兒園、鄉鎮市立幼兒園及非營利幼兒園將照常辦理課後留園服務，也呼籲各幼兒園務必落實防疫。（編輯：唐聲揚）1110123

（宜蘭縣政府提供）

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