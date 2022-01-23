礁溪長榮鳳凰酒店員工確診 24日起閉館3天
2022/1/23 17:32（1/23 18:00 更新）
一名在礁溪長榮鳳凰酒店負責接待工作的男性確診染疫，縣府動員醫療團隊進駐酒店，為逾千名員工及旅客篩檢，酒店24日起至26日也將閉館3天。圖為民眾在酒店外等候採檢。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月23日
（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）一名在礁溪長榮鳳凰酒店負責接待工作的20多歲男性確診，酒店表示，待今天所有顧客離館後，明天起至26日閉館3天，配合中央流行疫情指揮中心指示進行後續防疫作業。
礁溪長榮鳳凰酒店下午發布新聞稿表示，一名服務中心的工作人員昨天深夜因身體不適就醫，進行快篩與PCR核酸檢測，今天凌晨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢驗結果呈現陽性確診。
礁溪長榮表示，一接獲這名員工確診回報後，立即通報中央流行疫情指揮中心與宜蘭縣政府衛生局，依照主管機關指示進行疫調並展開全面清消，同時對全館顧客與員工進行快篩與PCR，目前正等待檢驗報告。
礁溪長榮指出，非常重視客人健康與權益，全館員工完整接種2劑疫苗比例達96％，尚未接種疫苗者皆定期快篩；今天啟動緊急應變小組逐一聯絡訂房、訂席客人，全力協助顧客辦理退款與延期更改事宜。
所有顧客待今天離館後，礁溪長榮將全館清潔消毒，並自明天起至26日閉館3天，配合中央流行疫情指揮中心的指示進行後續防疫作業。（編輯：陳清芳）1110123
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