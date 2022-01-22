高雄群聚定序與桃園不同 為菲律賓盛行Omicron變異株

（中央社記者曾以寧高雄22日電）高雄疫情持續擴大，高雄市長陳其邁今天宣布，高雄市新增14人確診COVID-19，其中12例是新光輪相關群聚感染；病毒定序為盛行於菲律賓的Omicron變異株，與桃園不同。



陳其邁今天下午召開防疫記者會宣布，高雄市今天新增14例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中12例與國際輪船新光輪或高雄港中島商港區有關，另有1名新住民在小港醫院就醫採檢時發現，與1名由北區轉來的高科大學生確診。



陳其邁也公布基因定序結果表示，高雄相關個案皆為盛行於菲律賓的Omicron變異株，與桃園相關案例為不同病毒株。



高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，與外籍商船新光輪或中島商港區有關的12案，發病時間從13日到17日，CT值為17.4到32.9，為已知確診者同公司、同交通船、登船作業、同在中島商港區作業的接觸者或其家人。



潘炤穎也說，案18309是北區轉來的確診個案，目前是高雄科技大學在學學生，足跡目前與中島接觸風險無明確關聯性，還在釐清是否有跟其他人有間接接觸。個案曾到台北，15日有發燒症狀，20日快篩陽性、21日PCR篩檢陽性確診，CT值為24，相關足跡仍在疫調中。



因應此個案，高市府也宣布在高科大設立篩檢站，並將通知有重複足跡或有接觸風險的老師、同學前往篩檢。



潘炤穎說，案18306為42歲新住民，17日開始出現症狀，主動就醫採檢確診，CT值14。自述日常生活單純，但因有語言隔閡，仍在外事警察協助下積極疫調中。



潘炤穎並表示，為求疫調匡列採檢人數盡量細膩，在足跡停留點會調閱監視器畫面數人頭，目前發現有掃QRcode的數量比監視器畫面看到的人數少許多，因此將請警方協助。



因應高雄港中島商港區傳播風險，陳其邁表示，已在高雄港設篩檢站擴大採檢，目前已採檢2152人，其中6人被驗出陽性，包含在今天公布的12人裡面，陽性率約為0.28%。



針對驗出為盛行於菲律賓的Omicron變異株，潘炤穎表示，新光輪上一站就是馬尼拉，且因與桃園案例不同病毒株，可確認目前風險位於碼頭區，會持續加強相關接觸者篩檢。（編輯：郭諭儒）1110122