本土第8條傳播鏈 高雄一家3口染Omicron菲律賓株

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、江慧珺台北22日電）高雄港區爆發群聚疫情，指揮中心今天公布高雄港一家3口個案都檢出Omicron菲律賓株（BA.2），這病毒株被英國媒體稱「Omicron的妹妹」，是第8條Omicron本土傳播鏈。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭燒，今天本土個案增82例，其中桃園亞旭廠增64例、高雄港相關增15例，另有3例零星病例。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，高雄港確診個案一家3口病毒基因定序皆檢出Omicron的菲律賓株（BA.2），為本土Omicron第8條傳播鏈。

英國媒體將BA.2稱為「Omicron的妹妹」，英國衛生安全局（UKHSA）最新數據發現，BA.2似乎比原本的Omicron傳播更快，但還需要更多的研究來確定。

羅一鈞解釋，Omicron菲律賓株（BA.2）是亞型，大多在菲律賓、南亞跟少數歐洲入境旅客身上發現，染疫的桃機防疫人員也是這種病毒株，但並未往外擴散。

高雄港相關確診個案中，有1例為有旗津活動史的20多歲本國籍男性（案18309），回到台北後傳染給媽媽（案18310）。

有媒體詢問這例個案身分為何，初步推測在高雄港做什麼才被傳染。陳時中說，由於一確診就和民眾報告，目前疫調還在進行中，都還不清楚。

桃園近日新增2例有大湳市場足跡的COVID-19確診病例（案18135、案18154），個案為一對母女，女兒在太陽能公司上班，至今感染源不明，令指揮中心備感憂心。

陳時中表示，這對母女有1人定序出爐，確定感染Omicron變異株且與機場群聚相同，研判應是同一傳播鏈，但感染途徑還不清楚。（編輯：陳政偉）1110122