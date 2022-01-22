傳新變異株篩檢難辨 英國調查BA.2

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國媒體報導，英國衛生當局正在調查一種被稱為「Omicron的妹妹」的病毒株，但專家表示，目前沒有證據顯示這個子系BA.2會比Omicron原始變異株更嚴重，因此還不用過度擔心。

英國「太陽報」（The Sun）報導，據信COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron子系（sub-lineage）BA.2在去年12月初、Omicron肆虐全球不久之後便出現。

雖然BA.2與Omicron擁有多處相同的突變處，但目前病例數非常低。一連串研究顯示Omicron比其他變異株溫和，而目前看到最多BA.2病例的丹麥衛生官員認為，疫苗仍對BA.2有效。

因此專家表示，目前無須擔憂，且沒有證據表明BA.2更為猛烈。

丹麥的初步研究顯示，住院風險沒有差異。BA.2在丹麥傳播迅速，占所有Omicron病例數的一半。

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英國衛生安全局（UKHSA）最新數據發現，BA.2似乎比原本的Omicron傳播更快，但還需要更多的研究來確定。自去年12月6日以來，英格蘭已出現426例BA.2病例，倫敦多達146例。

BA.2缺少一個關鍵突變，難以讓實驗室發現並標記病例，這可能使其更難追蹤。科學家表示BA.2可能更具傳播性，在使用PCR篩檢時更難以辨識，報導形容是「隱形變異株」。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110122