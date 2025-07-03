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母子3屍案凶手委託獄友賣地 反遭侵占1670萬元

2025/7/3 11:49
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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中陳姓男子殺害女友與雙胞胎兒子，判無期徒刑定讞服刑，他繼承遺產，欲規避被害人求償，透過出監的獄友賴男賣土地，卻遭侵占1670萬元，台中地院一審判賴男2年8月徒刑，可上訴。

台中陳姓男子民國108年11月間，勒斃女友並把雙胞胎兒子塞入洗衣機悶死。全案於113年9月間，最高法院判決無期徒刑定讞。

依據檢方的起訴書指出，陳男與賴男於109年12月間，在監服刑時認識成為朋友，陳男繼承母親在彰化縣的農地遺產。

賴男得知陳男繼承遺產，且因面對死者家屬求償想藏錢，便向陳男稱待他出監後，可幫助出售農地並保管價金，且每月寄1萬元至監所供陳男花用。

經陳男允諾後，於111年3月間，將出售農地所需的印鑑及委任書寄交予賴男，待賴男同年4月出監後，又假冒陳男的表哥名義，取得陳男的「在監所委託證明書」等文書，成功委託不動產公司出售農地，扣除稅費後得款新台幣1674萬餘元。

賴男僅陸續寄交合計4萬元，至監所給陳男花用外，其餘款項1670萬元侵占入己，待陳男發現賴男失聯，又委由家人連絡未果後提告，中檢偵辦後依偽造文書等罪將賴男起訴。

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台中地院審理時，賴男就偽造文書部分坦承，對侵占部分否認犯行，但法官依據相關卷證，認定事證明確，對相關犯行得以認定。

合議庭審酌，賴男與陳男以120萬元達成和解，日前依偽造文書罪判賴男4月徒刑、得易科罰金，侵占罪部分判處2年4月，扣除和解金後的不法所得1550萬元沒收，可上訴。（編輯：黃世雅）1140703

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