抗藥三陰性乳癌曙光 台灣隊估新藥最快5年內上市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北3日電）三陰性乳癌復發率為一般乳癌3倍，幾乎所有患者最終都要面對多重抗藥性考驗，國衛院與清華大學「台灣隊」聯手開發對抗多重抗藥性標靶新藥，這項全球首創藥物預估最快5年內上市。

國衛院院長司徒惠康今天在記者會指出，癌症對健康影響深遠，美國研究預測20年後新增病例與死亡率仍攀升，乳癌尤為棘手，特別是依賴化療的三陰性乳癌易產生多重抗藥性，所幸台灣團隊成功開發新藥，並將於今年8月登上國際期刊發育細胞（Developmental Cell）封面。

這次新藥開發「台灣隊」成員之一、清大分子與細胞生物研究所教授王慧菁說，乳癌長年高居女性癌症之首，乳癌平均發生年齡是60至64歲，三陰性乳癌約占所有乳癌的10%至15%，發生年齡有年輕化趨勢，平均發生年齡是46歲，20%小於40歲，為可生育年齡，需高度重視。

王慧菁表示，三陰性乳癌因缺乏賀爾蒙受體與HER2蛋白表現，無法接受現行標靶治療，只能依賴傳統化療藥物，如紫杉醇等，三陰性乳癌5年存活率77%，約3至4成會在5年內復發，復發腫瘤常對多種化療藥物產生多重抗藥性，導致患者無藥可醫，復發後存活率只剩8%至12%。

王慧菁說，這次三陰性新藥開發關鍵，在發現扮演管理細胞分裂「糾察隊長」的驅動蛋白KIF2C特性，這是一種微管解聚蛋白，負責修正染色體連接錯誤的微管，確保染色體正確分離，但當KIF2C在癌細胞中過度表現，會幫助腫瘤細胞抵抗紫杉醇的干擾，導致抗藥性。

「我們要讓在腫瘤細胞內的糾察隊長不要那麼努力工作」，王慧菁說，抑制KIF2C就是突破抗藥性三陰性乳癌的一條新路，清大攜手國衛院成功開發全球首創KIF2C小分子抑制劑，目前團隊已將KIF2C抑制劑應用從三陰性乳癌拓展至卵巢癌、子宮內膜癌與子宮頸癌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國家衛生研究院生技與藥物研究所長謝興邦說，這是全球首個具細胞穿透性的KIF2C小分子抑制劑，新藥不僅展現強效的毒殺活性，與紫杉醇併用時更產生明顯協同效果，可有效抑制具抗藥性的腫瘤生長，目前則著手開發KIF2C降解劑作為新一代藥物。

謝興邦表示，KIF2C小分子抑制劑正在臨床前試驗階段，後續將進入臨床試驗，收案對象以復發轉移性三陰性乳癌為主，希望是已經接受過所有現有治療，包含手術、化療、放療等，現階段沒有更好治療選擇的患者，評估新藥大約5年可上市使用。（編輯：李亨山）1140703