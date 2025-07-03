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加州煙火倉庫爆炸大火 2受傷7失聯

2025/7/3 11:12
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（中央社加州埃斯帕托2日綜合外電報導）美國有關當局今天表示，北加州鄉村地區一座煙火倉庫昨夜發生爆炸，引發大火，火勢蔓延至農田，迫使周邊社區居民疏散，已知有7人失聯、2人受傷。

美聯社報導，加州森林防火廳（CAL FIRE）表示，緊急應變人員與調查人員正與煙火倉庫業主合作，並出動無人機監控此區以尋找失聯者。目前還不清楚失聯者是否是倉庫員工或附近居民。

法新社報導，有關當局說，已找到兩名傷患的下落，他們現在已脫離險境。

這座煙火倉庫位於加州沙加緬度（Sacramento）西北方約64公里的優洛郡（Yolo County）埃斯帕托（Esparto）附近，昨晚爆炸點燃連串煙火，現場燃起熊熊大火，並引發其他局部火災，導致倉庫倒塌。有關當局敦促民眾避免前往此區，爆炸原因還在調查中。

優洛郡警長辦公室昨晚在聲明中表示：「火勢要花點時間才會冷卻下來，一旦冷卻下來後，爆裂物專家必須安全地進入現場評估，並確保這個地區的安全。」

官員說，這場火災延燒到周圍農地，到了今天早上，火勢控制在近33公頃的範圍內。

加州森林防火廳今天在聲明中說，這座倉庫的所有人是「一名有效的煙火許可證持有者。這種事件非常罕見，因為這類設施不僅會被要求遵守我們嚴格的加州煙火規定，還有聯邦爆裂物儲存規定」。

根據加州消防稽查官官網，這處倉庫的許可證屬於黑星煙火公司（Blackstar Fireworks）。美聯社透過電子郵件尋求置評，這家公司沒有回覆。

加州州長紐松（Gavin Newsom）辦公室表示持續追蹤事態發展，並已部署加州的地面與空中資源。

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州長辦公室在社群網站X上表示：「加州消防稽查官已派出縱火與炸彈調查團隊，並隨時準備提供所需的額外援助。」

附近的沙特郡（Sutter County）與育巴郡（Yuba County）官員今天宣布，他們的煙火在這場爆炸中被摧毀，他們正探討慶祝7月4日國慶的替代方案。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140703

紐松
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