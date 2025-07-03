鼓勵優秀教師留偏鄉 全教總盼久任獎金更有彈性

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（中央社記者陳至中台北3日電）全國教師工會總聯合會今天表示，為鼓勵更多優秀人才投身偏鄉，建議修法讓「久任獎金」的年資要求，可合併所有在偏鄉學校的年資，並建立更有彈性的介聘和獎勵機制。

全教總今天發布新聞稿指出，現行久任獎金與介聘資格都以「同一學校連續服務年資」為基準，例如「偏遠地區學校教育發展條例」規定，教師需在同一偏遠學校服務滿6年以上，才能申請介聘到非偏遠地區學校。

「公立學校教師獎金發給辦法」也要求同一學校連續服務滿8年且表現優良，才能領取久任獎金。

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全教總表示提到，上述制度忽略了教師可能因個人或職務需求，在偏遠學校之間調動。建議建立更彈性的介聘與獎勵機制，例如將所有在偏遠地區學校的服務年資，都納入計算基準。

全教總強調，偏鄉學校長期缺教師，如果能提供更具吸引力的政策，就能鼓勵更多教師長期投入，進而提升師資穩定性與教學品質。制度應以支持與肯定為導向，讓每名辛勤耕耘的教師，都獲得應有尊重與保障。（編輯：黃世雅）1140703