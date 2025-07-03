越南關稅砍半至20% 成衣製鞋族群股價反彈

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）美越達成關稅協議，美國總統川普2日宣布，對越南進口到美國的商品徵收20%關稅，比起4月初時宣布的稅率46%大砍超過一半，今天激勵台灣成衣、製鞋族群股價反彈。

美國總統川普宣布，和越南達成一項貿易協議，根據協議條款，越南對進入美國領土的商品將支付20%關稅，轉運貨物將支付40%關稅；越南也將向美國完全開放貿易市場。

越南是全球成衣、球鞋的生產製造重鎮，以國內紡織股王儒鴻為例，目前有大約6成至7成的營收比重來自越南；製鞋大廠寶成的越南營收比重也有3成至4成。由於相關產品主要出口地皆為美國，因此越南稅率對紡織、製鞋業至關重要。

儒鴻財務長林芬如今天分析，川普公布越南稅率20%，應該是設下1個重要的Benchmark（指標），至少比原本的46%低許多，是好事；更重要的是，先前大家一直懸著，不知道最終稅率多少，現在逐漸明朗，接下來儒鴻會開始和客戶洽談新合約，重新議價和進行價格調整。

越南稅率出爐後，從2日歐美股市反應來看，市場解讀偏向正面。耐吉（Nike）2日股價上漲2.98美元或4.06%，收在76.39美元；愛迪達（Adidas）上漲2.1歐元或1.02%，收208.3歐元；GAP股價上漲0.2美元或0.45%，收22.56美元。

今天國內成衣、製鞋股股價也跟著紅盤慶功。截至上午11時，成衣股儒鴻股價上漲12.5元或3%，至429元價位；聚陽小漲0.5元至253元，漲幅約0.2%。

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製鞋概念股方面，來億-KY、志強-KY、鈺齊-KY盤中都一度亮燈漲停；截至上午11時，來億-KY大漲26元或9.04%，報313.5元；志強-KY漲6元或5.53%，報114.5元；鈺齊-KY漲7元或6.36%，報117元。

另外，豐泰上漲4元或3.38%，報122.5元；中傑-KY漲3.5元或3.48%，報104元。週三強攻漲停的寶成今天則下跌1.6元或4.8%，報31.75元，回測季線31.2元支撐。（編輯：張良知）1140703