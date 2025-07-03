瞄準暑假商機 高鐵推優惠贈涼夏好禮

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）瞄準暑假旅遊熱潮，台灣高鐵今天宣布，即日起至9月30日推出高鐵假期「Cool夏玩北高」主題，入住指定飯店送轉乘交通卡，另有「來去沁涼一夏」專案，加碼送冰品、飲品、小物。

台灣高鐵發新聞稿表示，高鐵假期「Cool夏玩北高」主題，產品包含高鐵來回車票、飯店住宿一晚、轉乘交通卡，鼓勵旅客多加利用公共運輸。

台灣高鐵以左營出發至台北、入住台北艾麗希爾頓格芮精選酒店為例，每人只要新台幣4695元起，除可獲得台北捷運24小時卡，7月31日至8月4日出發，再加送2025台灣美食展門票。旅客若從台北出發至左營，入住高雄旗津道沙灘酒店，每人只要3250元起，加贈高雄MeNGo24小時交通電子券。

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至於高鐵假期「來去沁涼一夏」專案部分，台灣高鐵表示，旅客入住台中、台南近20間飯店，可獲贈冰品、飲品、小物等涼夏好禮。

針對喜愛戶外旅遊的旅客，台灣高鐵指出，「來去沁涼一夏」專案則有多條南投消暑勝地的1日豐富行可供選擇，包括南投杉林溪、日月潭以及清境農場避暑踏青等。（編輯：李亨山）1140703