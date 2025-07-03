投資台灣3大方案2.0 貸款額度新增7200億元

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（中央社記者賴于榛台北3日電）行政院會今天通過投資台灣3大方案2.0，實施期間延長至2027年，產業新增聚焦5大信賴產業、大健康產業、服務業，另新增貸款額度新台幣7200億元，也提供移工優惠。

投資台灣3大方案包含歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案，以及中小企業加速投資行動方案，提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施，統一由投資台灣事務所擔任服務窗口。

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投資台灣3大方案2.0的優惠措施也將加碼，3年共新增額度7200億元，大企業支付銀行委辦手續費，均採階梯式補助新台幣20億元以內0.7%、20億元至100億元0.5%及逾100億元0.3%，而「中小企業」支付銀行委辦手續費部分均調整為1%，支付期限仍維持3年，委辦手續費由國發基金與中小企業發展基金支應辦理。

投資台灣3大方案2.0也提供移工優惠，聘僱本國籍員工薪資如達3.63萬元，移工比率可於現有3K5級制及現有Extra制再加10%，若聘僱本國籍員工薪資達3.82萬元，移工比率上限可由40%提供至45%，其餘申請及行政規則維持。（編輯：張若瑤）1140703