本土166病例無中重症 羅一鈞揭4大症狀皆類似感冒

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羅一鈞說明，目前累計166例本土個案皆為無症狀或輕症，症狀與感冒類似。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北22日電）指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說明，1月3日截至昨天的166例本土個案，皆為無症狀或輕症，無中重症患者；最常見喉嚨症狀、咳嗽、發燒與流鼻水，皆與感冒類似。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，從桃園、雙北、新竹到高雄等縣市，都傳出群聚疫情。

中央流行疫情指揮中心公布，自1月3日公布首例桃園機場清潔員染疫以來，截至昨天公布的166例本土個案，為95女71男，年齡主要介於20至50歲，但也有孩童與70歲以上長者。

羅一鈞表示，166名患者中，並無中重症患者，皆為輕症或無症狀，其中46人無症狀、120人輕症。

羅一鈞說，初步疫調顯示主要常見症狀以喉痛、喉癢與喉乾等喉嚨症狀占大宗，占55%，其次為咳嗽占42%，發燒占27%，流鼻水占15%，都像是一般感冒症狀，有個案也誤以為感冒，直接至耳鼻喉科或小兒科診所就診。

羅一鈞提醒，有症狀者務必要注意有無相關足跡重疊或接觸史，而醫師診治感冒病患時也務必提高警覺，除了自身防護外，也要轉診到指定採檢院所，民眾就醫也要戴口罩或者自行用家用快篩確定是否染疫，不要輕忽。（編輯：陳政偉）1110122