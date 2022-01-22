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疫情23/300

高雄確診者隱匿台南喝喜酒足跡 陳其邁：最高開罰30萬

2022/1/22 17:16（1/22 18:40 更新）
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高雄市一名確診個案日前到台南喝喜酒卻隱匿足跡，對此高雄市長陳其邁（中）22日表示，依傳染病防治法開罰6萬以上，30萬以下罰鍰。中央社記者曾以寧攝 111年1月22日
高雄市一名確診個案日前到台南喝喜酒卻隱匿足跡，對此高雄市長陳其邁（中）22日表示，依傳染病防治法開罰6萬以上，30萬以下罰鍰。中央社記者曾以寧攝 111年1月22日
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（中央社記者洪學廣、張榮祥高雄22日電）高雄市確診案例案18212的20多歲男子，本月16日到台南喝喜酒卻隱匿足跡，致571人遭匡列。對此高雄市長陳其邁今天表示，依傳染病防治法開罰6萬以上，30萬以下罰鍰。

台南市長黃偉哲上午舉行線上防疫記者會表示，因應案18212在1月16日上午11時到下午3時，在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，共匡列571人(含居家隔離11人、自主健康管理180人、自我健康監測380人)。

其中，昨日下午已率先針對風險較高的168人進行篩檢，結果出爐皆為陰性；今天早上再採檢242人也都是陰性。黃偉哲說，目前情況大致還算安全，還需密切追蹤後續情況。

對此，除了黃偉哲將研議相關罰則及採取法律行動。陳其邁下午召開防疫會議也回應「依法開罰」態度；高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，只要有任何針對疫調規避、隱匿等行為，違反者可依傳染病防治法43條開罰新台幣6萬元以上，30萬以下罰鍰。

另外，對於行政院長蘇貞昌昨天表示，疫情還在可控範圍內，會努力清零，但不能排除未來必須與病毒共存。陳其邁則認為，個人看法還是要把病毒隱形傳播鏈減少到最低最好；第二要減少傳播鏈，當然就要從源頭切斷境外移入。

陳其邁說，以Omicron病毒特性來看，流感化是全球趨勢，但國內近期剛好是人員流動最頻繁的過年期間，所以現在採較強管制措施確有必要。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，高雄市衛生局公布疫調足跡，案18212在16日自行開車到台南安平玄饌海鮮宴會館參加喜宴，席間未敬酒但有使用洗手間，17日出現咳嗽症狀。台南市政府緊急清消採檢，匡列571人。

另外，台南市衛生局經再次與中央流行疫情指揮中心及高雄市衛生局確認後，案18212列為居家隔離的女友採檢結果亦為陰性，並未確診。（編輯：孫承武）1110122

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