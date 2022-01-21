高雄確診者曾赴台南喝喜酒 雲林新人居隔過新年

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高雄COVID-19案18212病例16日曾到台南安平玄饌海鮮宴會館參加喜宴，波及住在雲林的新郎和新娘必須居家隔離。（台南市政府提供）

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（中央社記者蔡智明雲林縣21日電）高雄COVID-19案18212病例16日曾到台南安平玄饌海鮮宴會館參加喜宴，波及住在雲林的新郎和新娘必須居家隔離，其餘5名親人在家自主健康管理，7人目前採檢皆陰性，全家過年只能在家過。

高雄COVID-19案18212病例16日曾到台南安平玄饌海鮮宴會館參加喜宴，卻隱匿足跡，今天遭台南市長黃偉哲痛斥。

雲林縣衛生局長曾春美接受中央社記者訪問表示，雲林縣也受池魚之殃，因為辦喜宴的新人住在雲林，新郎和新娘必須居家隔離，其餘5名親人需在家自主健康管理，不過7人第一次COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）採檢都陰性。

曾春美說，因為居家隔離與自主健康管理，這對新人與家人到農曆過年期間都不能出門，縣府研議送年夜菜給他們安心過年。

曾春美說，新娘是高雄人在雲林夫婿家中工作，16日在台南市宴請親友，參加喜宴的人多數來自雲林和高雄，高雄的確診者可能是新人的同學。

曾春美強調，衛生局今天接獲通報，馬上進行相關場域清消，請民眾安心。（編輯：黃世雅）1110121