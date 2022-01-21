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高雄確診者隱匿台南喝喜酒足跡 黃偉哲：若有破口不原諒

2022/1/21 16:15（1/21 17:09 更新）
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台南市連續208天無確診病例，不過市長黃偉哲21日下午緊急召開記者會，公布高雄確診個案案18212於台南活動足跡，提醒民眾多加留意。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月21日
台南市連續208天無確診病例，不過市長黃偉哲21日下午緊急召開記者會，公布高雄確診個案案18212於台南活動足跡，提醒民眾多加留意。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月21日
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（中央社記者張榮祥台南21日電）高雄COVID-19案18212病例16日曾到台南安平玄饌海鮮宴會館參加喜宴，卻隱匿足跡，台南市政府今天緊急採檢清消，市長黃偉哲痛斥「台南市若出現破口，市民不會原諒你」。

台南市連續208天無確診病例，但黃偉哲今天下午緊急召開記者會，公布案18212足跡圖，痛斥高雄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案18212病例確診後，卻違反防疫規定，未第一時間誠實告知，非常惡劣。

國內COVID-19增23例本土病例，與高雄一家三口有關就10例，初判是個案維修外籍船時染疫，已有7例高雄港員工、3例診所接觸者染疫。（指揮中心提供）
國內COVID-19增23例本土病例，與高雄一家三口有關就10例，初判是個案維修外籍船時染疫，已有7例高雄港員工、3例診所接觸者染疫。（指揮中心提供）

黃偉哲譴責案18212不足取，曝露5天，沒有社會責任，「台南市若出現破口，台南市民不會原諒你」。黃偉哲表示，案18212隱匿疫情，市府將研議相關罰則及採取法律行動。

台南市政府衛生局長許以霖則對案18212足跡指出，案18212是20多歲男子，16日曾自行開車到台南安平玄饌海鮮宴會館參加喜宴，未敬酒卻有使用洗手間，17日出現咳嗽症狀，確診後才通知同是參加喜宴的同學。

台南市政府今天上午獲報後，趕緊通知案18212同桌11人的所在縣市政府，且對餐廳46人採檢，緊急清消，玄饌海鮮宴會館歇業1天。

凡是16日上午11時至下午3時曾出入玄饌海鮮宴會館的人，今天下午3時至5時、明天上午9時至11時，可持身分證或健保卡至南區松柏育樂中心採檢站（Google地圖點這裡）採檢。

另外，26日至28日從台北、新北、基隆、桃園、新竹等縣市返鄉的台南市民，可憑身分證及車票憑證領取家用快篩試劑，領取地點在台南車站、新營車站及高鐵台南站。

許以霖說，台南的好日子要收起來了，衛生局將嚴格取締未遵守防疫規定的人。（編輯：黃世雅）1110121

16日上午11時至下午3時曾出入玄饌海鮮宴會館的人，21日下午3時至5時、22日上午9時至11時，可持身分證或健保卡至南區松柏育樂中心採檢站採檢。（圖取自facebook.com/taiwanweicher）
16日上午11時至下午3時曾出入玄饌海鮮宴會館的人，21日下午3時至5時、22日上午9時至11時，可持身分證或健保卡至南區松柏育樂中心採檢站採檢。（圖取自facebook.com/taiwanweicher）
案18212病例16日曾到台南安平玄饌海鮮宴會館參加喜宴，台南市政府派員清消。（圖取自facebook.com/taiwanweicher）
案18212病例16日曾到台南安平玄饌海鮮宴會館參加喜宴，台南市政府派員清消。（圖取自facebook.com/taiwanweicher）
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