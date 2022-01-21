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疫情22/300

本土疫情南北燒 陳時中：觀察到年後較明朗

2022/1/21 15:56（1/21 16:39 更新）
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國內21日增23例COVID-19本土病例創今年新高，指揮中心指揮官陳時中表示，個案數看似多，但大多有脈絡可循。圖為桃園機場落地採檢作業。（中央社檔案照片）
國內21日增23例COVID-19本土病例創今年新高，指揮中心指揮官陳時中表示，個案數看似多，但大多有脈絡可循。圖為桃園機場落地採檢作業。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北21日電）國內今天增23例COVID-19本土病例創今年新高，指揮中心指揮官陳時中表示，個案數看似多，但大多有脈絡可循，僅高雄市疫情涉及港區、較複雜，坦言疫情恐得觀察到年後比較明朗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，多個縣市都出現確診病例，其中以桃機衍生個案分布最廣，今天新增的23例本土個案中，有11例與桃機相關、10例與高雄相關，另有1例照顧境外移入家人染疫、1例感染源不明。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，今天本土案例雖然比較多，但大多都有脈絡可循，唯獨高雄市也在短短2天已有13人確診，加上涉及高雄港區、複雜性較高，希望及時控制住。

陳時中說，目前來看，桃機疫情一路延燒至聯邦銀行、再到西堤餐廳，感染途徑還算清楚，中間雖有一些零星的漏網之魚，仍然希望這波疫情已進入後期。

陳時中今說，西堤今天新增2例前往用餐的移工確診，又驗出同工廠4人確診，形成6人群聚，前進指揮所指揮官王必勝今天已前往工廠及宿舍協助改善，也緊急採檢1000多人，只要工廠完成檢驗，確認染疫情況不是非常嚴重，基本上再匡列一次應該就能控制住疫情。

陳時中說，指揮中心原本對於新竹的疫情感到擔憂，但目前看起來應該是西堤的延伸，無論定序或發病時間來看，脈絡都算清楚；另像是亞東醫院、基隆防疫計程車司機感染源也都找到，僅剩桃園大湳市場相關的2例母女感染源還不清楚。

值得注意的是，目前台北、高雄都有民眾在診所看診遭傳染，是否代表診所染疫風險增高。陳時中說，民眾在候診室都會並排坐在一起，確實有染疫風險，因此會匡列半小時內足跡重疊的患者，也呼籲民眾看診時提高警覺。

有專家認為，國內疫情很快就會多點爆發，屆時各縣市恐怕都會有確診病例。陳時中說，希望不要，也會密切注意，至於對於疫情的觀察，恐怕要到農曆年後才會比較明朗。（編輯：陳政偉）1110121

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