鴻佰科技4確診 新竹縣設5社區篩檢站

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣23日電）新竹縣今天新增4例確診個案，分別為3名本國籍與1名外籍移工，均為鴻海集團旗下的鴻佰科技員工，生活圈都在竹北、湖口地區，縣府今天臨時設置5處社區篩檢站。

新竹縣政府衛生局傍晚發布新聞稿指出，4名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者分別為，案18421、案18418、案18427及案18412。

竹縣衛生局表示，案18421為50多歲男性，住竹北市，每天早上從鴻佰新竹廠搭公務車至桃園廠擔任管理工作，初步足跡到過竹北和竹東地區，已由竹縣府環保局通知相關人員消毒中，疫調匡列接觸者工作也同步進行中。

案18418為40多歲男性，租屋住在湖口鄉平日在鴻佰新竹廠擔任外籍移工管理業務，曾在1月11日前往鴻佰桃園廠，相關接觸者正在匡列調查中。

案18427為40多歲男性，租屋住竹北市，是鴻佰聯合機電員工，1月18日曾前往鴻佰桃園廠上工安課程，相關接觸者正在匡列調查中。

案18412為30多歲男性外籍移工，平日住在湖口外勞宿舍，每天往返鴻佰桃園廠工作，相關接觸者正在匡列調查中。

竹縣府衛生局指出，4名確診者平日生活圈在湖口和竹北，竹縣府衛生局緊急協調台北榮民總醫院新竹分院進駐鴻佰科技新竹廠區，為約1200名員工全面PCR篩檢。

衛生局表示，為加強擴大社區篩檢，今天臨時設置5處社區篩檢站，呼籲有足跡重疊、高風險者，可於今晚6時至10時前往湖口鄉鳳凰村活動中心篩檢站、湖口仁慈醫院篩檢站（急診）、中國醫藥大學新竹附設醫院（急診）、台大醫院新竹台大分院（急診）、台北榮總新竹分院（急診）採檢。（編輯：李錫璋）1110123

（新竹縣政府提供）

（新竹縣政府提供）

（新竹縣政府提供）