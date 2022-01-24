高雄增8確診與高雄港相關 高科大生定序1/25出爐

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄24日電）高雄市長陳其邁今天下午在高雄市防疫記者會上宣布，高雄今天新增確診共8例，皆與高雄港埠群聚有關。而感染源不明的高科大學生，基因定序結果預計明天出爐。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者關係，其中案18467是女性，與日前確診的案18211是親戚，並與昨天確診的案18399有職場接觸。

港區工作人員部分，潘炤穎說明，案18491與已確診個案18401在18日有直接面對面接觸；案18466是國際移工，與確診工程行員工足跡有重疊；案18469和已確診的案18355在17、18日有在同一個造船廠共事；案18480是漁船相關工作人員，15日到18日曾與案18469和案18355在同一個造船廠工作；案18490則在20日到造船廠進行貨輪的油漆工作，工作期程與案18215有重疊。

此外，案18492、18493是同住家人，是案18215曾到訪消費的「福利社」店內人員，同住的另2人目前陰性，但市府也已擴大匡列曾店消費的人員，都會召回採檢。

至於已返回台北家中的高科大學生感染源，陳其邁表示，目前透過大數據分析或從警政資料庫比對，都無法排除或證實傳染源；但預計明天中午就可以取得RNA初步定序結果，就能從基因序列分析比對。

陳其邁也依目前情況分析潛藏個案可能分布區域，一個是集中在中島區，另一個是集中在修船廠員工的足跡附近；至於118號碼頭和高雄港其他區採檢結果，目前都沒有看到有個案確診，判斷風險應該較低。

公布新增確診者足跡，包含鼓山渡輪站、跳舞香水衛武營店、海派平價活海產、水刺床韓式料理餐廳澄清店、全聯福利中心鳳山五甲店、夢時代、東急屋百貨草衙店、中信造船公司等30多處。

陳其邁也強調，民眾出現呼吸道症狀，務必前往診所看診或到藥局購買快篩試劑、返家快篩，快篩陽性者務必立即回報診所或通報1922。衛生局長黃志中補充，給基層診所使用的快篩試劑已全數發放到衛生所，但是因為診所數量較多，所以有些部分還沒配送到診所，已請地方衛生所盡快處理。

而高市昨天宣布醫院需在戶外設診看呼吸道症狀病患，陳其邁說，若按照中央的防疫措施做，應可以降低感染風險。高雄過去幾個月維持每天約4000到5000個呼吸道感染患者，不算特別多，但透過醫療診所加強感控，盼能阻斷社區傳播，對此市府也會提供免費快篩試劑或給予補助。

陳其邁也說，針對有進出高雄港中島商港區或曾到旗津造船廠、修船廠區民眾或工作人員，已列冊將到社區篩檢站3階段採檢，先採一次PCR、隔3天再採檢一次、3天後再快篩。

陳其邁呼籲，居住在旗津地區或在附近工作的民眾可盡快到社區篩檢站篩檢「要過年了，篩一篩家人比較安心、市長也比較放心。」（編輯：郭諭儒）1110124

（高雄市政府提供）

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