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默沙東口服藥首批抵台 春節前加入防疫前線

2022/1/24 10:53（1/24 11:26 更新）
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台灣自購默沙東COVID-19口服藥24日清晨運抵桃園機場，班機降落後先進行消毒靜置作業，再由地勤人員將貨品卸下。（讀者提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 111年1月24日
台灣自購默沙東COVID-19口服藥24日清晨運抵桃園機場，班機降落後先進行消毒靜置作業，再由地勤人員將貨品卸下。（讀者提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 111年1月24日
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（中央社記者江慧珺台北24日電）台灣首批COVID-19口服藥今早抵台，默沙東藥廠指出，抗病毒藥物「莫納皮拉韋」將於春節前加入防疫前線，並配合中央流行疫情指揮中心調配，儘速提供給需要的病人。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，默沙東口服抗病毒藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）已通過緊急使用授權（EUA），指揮中心採購最多一萬份。

默沙東藥廠今天發布新聞稿指出，首批莫納皮拉韋清晨抵達桃園國際機場，這也是台灣首批COVID-19口服藥。經辦理通關程序後，將於農曆春節前加入台灣防疫前線，將全力配合指揮中心調配，儘速提供給需要的病人。

默沙東也提到，感謝衛生福利部支持，去年7月莫納皮拉韋全球第3期臨床試驗於台灣執行，收集本土數據。除與全球同步加速藥品研發，逐步實現COVID-19口服抗病毒藥對台灣的疫情控制及醫療量能上做出貢獻外，也說明台灣生技製藥競爭力及投資環境指標與全球並駕齊驅。

默沙東指出，莫納皮拉韋1月13日正式取得衛福部食品藥物管理署的EUA許可，未來經由醫師醫囑可評估用於治療發病5天內、具有重症風險因子的成人輕度至中度COVID-19確診者，且臨床上不適用其他治療選擇時，確實完成1天2次、連續5天的完整療程。（編輯：管中維）1110124

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