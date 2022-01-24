默沙東COVID-19口服藥採購萬份 首批清晨抵台

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國內COVID-19疫情嚴峻，台灣採購一萬份默沙東口服藥原訂最快年後到貨，但在中央流行疫情指揮中心的努力下，首批默沙東口服抗病毒藥物，24日清晨自美國運抵台灣。（讀者提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 111年1月24日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）國內COVID-19疫情嚴峻，台灣採購一萬份默沙東口服藥原訂最快年後到貨，但在中央流行疫情指揮中心的努力下，首批默沙東口服抗病毒藥物今天清晨自美國運抵台灣。

台灣自購默沙東COVID-19口服藥，由長榮航空BR641貨機運送，班機從美國芝加哥起飛後，在24日清晨5時18分運抵桃園國際機場，班機降落後滑行停靠在503機坪，先進行消毒靜置作業。

在完成消毒作業後，隨即由地勤人員將放置於飛機貨艙的貨品卸下，經海關人員確認，再由拖車送往貨倉存放並進行後續的報關運送作業，這也是首批抵台的COVID-19口服藥。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，衛生福利部食品藥物管理署11日證實，默沙東口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）已通過緊急使用授權（EUA）審查，中央流行疫情指揮中心採購最多一萬份，預計春節後分批抵台。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前表示，默沙東口服藥主要適用於發病5天內、具有重症風險因子，且臨床上不適用其他治療方式的成人輕度至中度COVID-19確診者，用藥的病人應確實完成5天療程，並於治療結束後依規定接受隔離，以提高病毒清除率、降低傳播可能性。

張上淳進一步解釋，所謂重症風險因子包括60歲以上或罹患糖尿病、肥胖、慢性腎病、嚴重心臟病、慢性阻塞性肺病、癌症等民眾。

指揮中心也強調，廠商應於專案核准輸入期間執行風險管理計畫，以保障病人用藥安全。（編輯：蔡佳敏）1110124