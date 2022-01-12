默沙東口服藥最快年後抵台 符合3條件可用藥

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北12日電）默沙東口服藥最快年後抵台，中央流行疫情指揮中心今天公布用藥3條件，包括發病5天內、具重症風險因子且不適合其他治療方式的輕中度患者，但用藥後仍須依規定隔離。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，衛福部食藥署昨天證實，默沙東口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）已通過緊急使用授權（EUA）審查，指揮中心採購最多1萬份，預計春節後分批抵台。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在疫情記者會中表示，食藥署專家小組1月8日通過默沙東口服藥的EUA審查，同意專案輸入此藥品。

張上淳說，默沙東口服藥主要適用於發病5天內、具有重症風險因子，且臨床上不適用其他治療方式的成人輕度至中度COVID-19確診者，用藥的病人應確實完成5天療程，並於治療結束後依規定接受隔離，以提高病毒清除率、降低傳播可能性。

張上淳進一步解釋，所謂重症風險因子包括60歲以上或罹患糖尿病、肥胖、慢性腎病、嚴重心臟病、慢性阻塞性肺病、癌症等民眾。

此外，指揮中心也強調，廠商應於專案核准輸入期間執行風險管理計畫，以保障病人用藥安全。（編輯：張芷瑄）1110112