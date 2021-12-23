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默沙東口服藥試驗數據不如預期 法國取消5萬份訂單

2021/12/23 10:04（12/23 10:23 更新）
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法國衛生部22日表示，因默沙東COVID-19口服藥試驗數據不理想，已取消先前的5萬份訂單。（圖取自默沙東集團網頁merck.com）
法國衛生部22日表示，因默沙東COVID-19口服藥試驗數據不理想，已取消先前的5萬份訂單。（圖取自默沙東集團網頁merck.com）
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（中央社巴黎22日綜合外電報導）法國衛生部長維宏今天表示，默沙東集團（Merck & Co.）的COVID-19抗病毒藥物試驗數據令人失望，法國已經取消5萬份訂單，並希望能在明年1月底前收到輝瑞的抗疫口服藥。

法國先前訂購5萬份默沙東集團與合作夥伴Ridgeback Biotherapeutics合力研發的口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）。維宏（Olivier Veran）說，取消訂單不會產生費用。

路透社報導，法國是第一個公開宣布取消默沙東藥物訂單的國家。默沙東集團11月底公布數據，顯示默沙東藥物的防護效果比之前認為的低很多，在針對高風險群的臨床試驗上，住院率與死亡率僅降低約30%。

維宏告訴法國BFM電視台：「最新的研究數據不是很理想。」

默沙東集團發言人說，法國衛生當局本月稍早拒絕核准默沙東藥物，因此法國未依計畫採購。

默沙東表示，公司持續配合歐盟藥品管理局（EMA）審核藥物。默沙東已與超過30國簽下供應或販售藥物的合約，並已出貨給12國。

疫苗是各國政府對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的主要武器，但在降低重症高風險群的死亡或住院率上，默沙東與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）的實驗藥物仍有望改變局面。

輝瑞的COVID-19口服藥Paxlovid在預防高風險患者的住院與死亡上，有效性達近90%。

維宏說，法國已採購輝瑞藥物，但沒有說明數量。他還說：「法國準備在1月底前取得藥物。」但他也表示，目前尚未決定輝瑞藥物是否能作為非處方藥，讓民眾在藥局購得。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1101223

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