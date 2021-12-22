更多編輯台推薦新聞：
公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
投資台灣方案延至113年估吸引9000億 資格新增淨零碳排
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情14/300

英國採購COVID-19口服藥 縮短確診者隔離時間

2021/12/22 22:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國政府今天宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株成為主流病毒之際，當局將購買數百萬劑新口服藥，同時也決定將確診病患的隔離期從10天縮短為7天。

英國當局宣布，他們已簽署合約，準備購買供425萬個療程使用的兩種抗病毒藥物，分別是輝瑞（Pfizer）的Paxlovid和美國默沙東集團（Merck & Co）的莫納皮拉韋（molnupiravir）。這兩款口服藥將於明年初上市。

莫納皮拉韋的品牌名稱為Lagevrio。這款藥物正透過牛津大學進行全國性試驗，只要民眾有感染病毒症狀，就可以加入試驗。

當局表示，他們也會針對癌症患者等重症高風險族群，提供這款藥物。

英國於11月4日率先成為全球首個授權使用莫納皮拉韋的國家，但目前僅允許具備至少一項危險因子的民眾使用，如肥胖、罹患糖尿病等。

輝瑞的Paxlovid目前尚未在任何國家取得上市授權。

輝瑞昨天表示，臨床試驗顯示，只要在出現症狀的頭幾天內服用，高危險族群的住院和死亡率即可大幅降低近90%。

除了採購口服藥，英國當局還宣布，自今天開始，已確診但健康狀況沒有大礙者只需提供2次快篩陰性證明，即可在7天後結束自我隔離。這項規定可讓更多人參加耶誕節假期的家庭慶祝活動。

自從Omicron變異株成為主流病毒株以來，英國染疫人數激增，昨天通報9萬629人確診。英國也是歐洲災情最慘重的國家之一，迄今已累計14萬7433人病故。

首相強生（Boris Johnson）拒絕在耶誕節期間針對英格蘭地區實施更嚴格的防疫限制。

目前，倫敦和愛丁堡（Edinburgh）的大型跨年活動都已宣布取消。（譯者：施施/核稿：林治平）1101222

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀